«Зенит» — «Акрон»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Чистяков, Эракович, Горшков, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Педро, Соболев.

«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Димоски, Москвичёв, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Тимошенко, Чибота.

Матч между этими командами стартует сегодня, 2-го октября в 21:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров на групповом этапе Кубка России «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Акрон» — на 2-й позиции (8).