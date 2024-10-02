1-й таймЛилль — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Лилль» — «Реал». Онлайн
  • 21:04
    • «Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России
  • 20:35
    • Соболев и Педро — в стартовом составе «Зенита» на матч КР с «Акроном»
  • 20:30
    • Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч Кубка России с «Ахматом»
  • 18:30
    • «Химки» по пенальти победили «Ростов» в Кубке России
  • 21:13
    • «Крылья Советов» по пенальти одолели «Динамо» Махачкала в Кубке России
    Все новости спорта

    Соболев и Педро — в стартовом составе «Зенита» на матч КР с «Акроном»

    «Зенит» — «Акрон»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Акрон
    «Зенит» и «Акрон» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Зенит»: Адамов, Караваев, Чистяков, Эракович, Горшков, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Педро, Соболев.

    «Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Димоски, Москвичёв, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Тимошенко, Чибота.

    Матч между этими командами стартует сегодня, 2-го октября в 21:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров на групповом этапе Кубка России «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Акрон» — на 2-й позиции (8).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Лилль» «Реал»?
  • «Лилль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Матч вряд ли порадует высокой результативностью
  • «РБ Лейпциг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры