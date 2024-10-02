2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Акрон». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы привычно ставят перед собой максимальные задачи на всех фронтах. Вот только нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Зенит» в 10 поединках чемпионата настрелял 22 мяча. А вот пропускает команда крайне редко — всего 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда с берегов Невы потерпела болезненную коллизию. Зенитовцы уступили «Краснодару» (0:2).

До того команда Сергея Семака уверенно расправилась с «Факелом» (3:1). Да и «Рубин» был обыгран достаточно легко (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Зенит» набрал 10 очков. Да и реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате команда явно постарается.

С «Акроном» «Зенит» пересекался лишь однажды. Месяц назад действующий чемпион уступил тольяттинцам в серии послематчевых пенальти.

Очевидно, что питерцы будут действовать с позиции силы. Глубина состава у команды Семака на зависть остальным!

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы претендуют на лавры одного из открытий сезона. По итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 9 месте.

Причем «Акрон» весьма неплохо действует в плане реализации. В 10 матчах новичок РПЛ наколотил 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Тольяттинцы переиграли ершистый «Ростов» (2:0).

До того команда по всем статьям уступила мощному «Краснодару» (2:5). Зато «Факел» был уверенно обыгран (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: тольяттинцы нынче в огне! Да и приход Артема Дзюбы заметно оживил игру команды в атаке.

При этом «Акрон» в своей группе Кубка России находится на 2 месте. В 4 турах команда набрала 8 очков при всего лишь 5 забитых мячах.

В четырех турах группового этапа Кубка тольяттинцы пропустили 6 мячей. Да и Дзюба максимально мотивирован побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

И уж точно номинальные гости будут стараться дай бой чемпиону. Ну а Дзюбе уж точно есть что доказывать своему бывшему клубу!

Статистика для ставок

«Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч

До последней коллизии питерцы имели пятиматчевую победную серию

Тольяттинцы месяц назад обыграли «Зенит» в серии пенальти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.85, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.60 и 2.39.

Прогноз: Петербуржцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

«Акрон» ныне находится в отличных кондициях, да и Дзюба мотивирован огорчить свой бывший клуб.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.32