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    Сумеет ли Дзюба огорчить «Зенит»?

    Зенит — Акрон: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 02/10/2024 в 21:15

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Акрон»
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    Артем Дзюба
    2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Акрон». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 02 Октября 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 21:15 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Петербуржцы привычно ставят перед собой максимальные задачи на всех фронтах. Вот только нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Зенит» в 10 поединках чемпионата настрелял 22 мяча. А вот пропускает команда крайне редко — всего 4 мяча.

    Зенит — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда с берегов Невы потерпела болезненную коллизию. Зенитовцы уступили «Краснодару» (0:2).

    До того команда Сергея Семака уверенно расправилась с «Факелом» (3:1). Да и «Рубин» был обыгран достаточно легко (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Зенит» набрал 10 очков. Да и реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате команда явно постарается.

    С «Акроном» «Зенит» пересекался лишь однажды. Месяц назад действующий чемпион уступил тольяттинцам в серии послематчевых пенальти.

    Очевидно, что питерцы будут действовать с позиции силы. Глубина состава у команды Семака на зависть остальным!

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы претендуют на лавры одного из открытий сезона. По итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 9 месте.

    Причем «Акрон» весьма неплохо действует в плане реализации. В 10 матчах новичок РПЛ наколотил 14 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Тольяттинцы переиграли ершистый «Ростов» (2:0).

    До того команда по всем статьям уступила мощному «Краснодару» (2:5). Зато «Факел» был уверенно обыгран (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: тольяттинцы нынче в огне! Да и приход Артема Дзюбы заметно оживил игру команды в атаке.

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    При этом «Акрон» в своей группе Кубка России находится на 2 месте. В 4 турах команда набрала 8 очков при всего лишь 5 забитых мячах.

    В четырех турах группового этапа Кубка тольяттинцы пропустили 6 мячей. Да и Дзюба максимально мотивирован побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

    И уж точно номинальные гости будут стараться дай бой чемпиону. Ну а Дзюбе уж точно есть что доказывать своему бывшему клубу!

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч

    • До последней коллизии питерцы имели пятиматчевую победную серию

    • Тольяттинцы месяц назад обыграли «Зенит» в серии пенальти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.85, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.60 и 2.39.

    Прогноз: Петербуржцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

    «Акрон» ныне находится в отличных кондициях, да и Дзюба мотивирован огорчить свой бывший клуб.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.32

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    «Зенит» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Дзюба огорчить «Зенит»?
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