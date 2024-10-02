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    Бундеслига. «Бавария» потеряла первые очки в сезоне

    Итоги 5-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бавария» — «Байер»
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    «Бавария» — «Байер»
    «Бавария» и «Байер» обменялись голами, но победителя определить не смогли. В итоге «Бавария» сохранила лидерство, а вот чемпион «Байер» потерял несколько строчек в таблице. О самом интересном в 5 туре немецкого первенства, читайте ниже.

    Изменения в турнирной таблице

    «Айнтрахт» занимает непривычное для себя второе место в чемпионате Германии, поднявшись с четвёртого места. «Лейпциг» тоже взобрался наверх с пятой на третью строчку.

    А вот действующий обладатель серебряной салатницы «Байер» потерял две позиции и теперь занимает 4 место в Бундеслиге.

    На три тупеньки вверх взлетела «Боруссия» из Дортмунда — с 8 на 5. Улучшили своё положение в турнире еще 5 команд: «Хайденхайм» поднялся с 9 на 6, «Вердер» — с 11 на 10, «Боруссия» М — с 14 на 11, «Санкт-Паули» — с 17 на 14.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Отрицательным тур получился для 5 команд Бундеслиги: «Фрайбург» опустился с 3 на 7 место, «Штутгарт» — с 7 на 8, «Унион» — с 6 на 9, «Аугсбург» — с 12 на 15, «Майнц» — с 10 на 12, «Аугсбург» — с 12 на 15.

    В зоне вылета Бундеслиги расположился «Хоффенхайм», который опустился с 15 на 16 строчку.

    Центральная битва тура

    Главный матч 5 тура немецкого чемпионата прошёл Мюнхене: провалившая прошлый сезон «Бавария» играла против чемпиона — «Байера». Игра завеершилась со счётом 1:1.

    Счёт в матче открыли чемпионы благодаря голу Роберта Андриха, который он забил на 31 минуте. «Немецкая машина» отыгралась ту же. Спасительный гол за «Баварию» забил Александр Павлович на 39-й минуте.

    «Бавария» — «Байер»
    globallookpress.com

    Таким образом «Бавария» потеряла первые очки в сезоне, набрав 13 очков, но сохранив за собой лидерство в таблице. «Байер» не смог удержаться на второй строчке и рухнул на четвёртую, заработав 10 пунктов.

    Плотность таблицы

    Плотность в турнирной таблице высокая: лидера Бундеслиги от пятого места отделают всего три очка, а это лишь одна игра и одна победа.

    На втором месте с 12 очками расположился «Айнтрахт». В минувшем туре команда выиграла у аутсайдера лиги — «Хольштайн Киль» (4:2).

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    • В топе «Лейпциг», занимающий третью строчку чемпионата, аккумулировав 11 баллов. В минувшем туре команда разгромила «Аугсбург» (4:0).

    Замыкает топ-5 Бундеслиги дортмундская «Боруссия». «Шмели» на своём поле оказались сильнее «Бохума» (4:2) и набрали 10 баллов.

    Зона вылета

    В зоне вылета находятся три клуба, которые набрали на троих 5 очков в 15 играх: речь о «Бохуме», «Хоффенхайме» и «Хольштайн Киль».

    Все аутсайдеры проиграли свои матчи в 5 туре первенства. О командах «Хольштайн Киль» и «Бохуме» мы писали выше. А вот «Хоффенхайм» потерпел фиаско в матче против «Вердера» (3:4).

    Тур № 6

    Чемпион Германии «Байер» следующий матч на внутренней арене проведёт в субботу, 5 октября. «Фармацевты» на своём поле примут «Хольштайн Киль».

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    В воскресенье, 6 октября лидер Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде против «Айнтрахта».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Матчи 6-го тура чемпионата Германии пройдут с 4 по 6 октября.

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