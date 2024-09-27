2-й таймМилан — ЛеччеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората«Милан» — «Лечче». Онлайн
  • 23:22
    • «Боруссия» Д одержала волевую победу над «Бохумом»
  • 21:28
    • Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги 1 с «Ренном»
    Все новости спорта

    Рахимов: Не хватило голов, но мы прекрасно понимали, куда мы едем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Факел
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничейном результате своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против «Факела» (0:0).

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Чего не хватило для победы? Наверно не зря Беленова признали лучшим игроком матча. Не хватило голов. Мы прекрасно понимали, куда мы едем. Я сам не раз находился в таких ситуациях: когда ты бьешься за выживание, ты просто умираешь на поле. В этом случае все средства хороши. Разного рода провокации, много борьбы, стыков, это нормально. Я об этом предупреждал команду, что это нас ждет.

    Достаточно сложное поле, где сложно комбинировать. Мало пространства, много длинных передач. Концентрация, подборы второго мяча нужны. Я предупреждал, что эпизодов голевых будет не так много, нам нужно сыграть внимательно в обороне, свои моменты мы найдем. К сожалению, три момента, которые были, мы не реализовали. До игры мы понимали, что все может решить один гол», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

  • 10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 10-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • После этого матча казанская команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке «Рубин» вновь встретится с «Факелом» 1-го октября в рамках Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Бавария» снова проиграет «Байеру»?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ливерпуль» продлит свою победную серию
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры