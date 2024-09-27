Рахимов: Не хватило голов, но мы прекрасно понимали, куда мы едем

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против(0:0).

«Чего не хватило для победы? Наверно не зря Беленова признали лучшим игроком матча. Не хватило голов. Мы прекрасно понимали, куда мы едем. Я сам не раз находился в таких ситуациях: когда ты бьешься за выживание, ты просто умираешь на поле. В этом случае все средства хороши. Разного рода провокации, много борьбы, стыков, это нормально. Я об этом предупреждал команду, что это нас ждет.

Достаточно сложное поле, где сложно комбинировать. Мало пространства, много длинных передач. Концентрация, подборы второго мяча нужны. Я предупреждал, что эпизодов голевых будет не так много, нам нужно сыграть внимательно в обороне, свои моменты мы найдем. К сожалению, три момента, которые были, мы не реализовали. До игры мы понимали, что все может решить один гол», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

После этого матча казанская команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке «Рубин» вновь встретится с «Факелом» 1-го октября в рамках Кубка России.