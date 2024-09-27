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    «Факел» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ

    «Факел» — «Рубин»: счет матча 0:0, обзор

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    «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Угочукву Иву — игрок «Рубина»
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    Угочукву Иву — игрок «Рубина»

    За весь матч хозяева нанесли 3 удара в створ ворот и совершили 23 штрафных. «Рубин» дважды угрожал воротам соперника и подал 6 угловых.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Рубин 0:0
    Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Ивлев Андрей, Ильнур Альшин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Михаил Щетинин, Евгений Марков, Алексей Каштанов, Dziov M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Hodza V., Cuni M. Предупреждения: Угочукву Иву (30'), Игор Вуячич (33'), Игорь Калинин (58')

    После этого матча «Факел» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (12).

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