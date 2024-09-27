«Факел» — «Рубин»: счет матча 0:0, обзор

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

За весь матч хозяева нанесли 3 удара в створ ворот и совершили 23 штрафных. «Рубин» дважды угрожал воротам соперника и подал 6 угловых.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Рубин 0:0 Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Ивлев Андрей, Ильнур Альшин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Михаил Щетинин, Евгений Марков, Алексей Каштанов, Dziov M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Hodza V., Cuni M. Предупреждения: Угочукву Иву (30'), Игор Вуячич (33'), Игорь Калинин (58')

После этого матча «Факел» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (12).