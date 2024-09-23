ESPN: Родри пропустит остаток сезона из-за травмы

Родри — полузащитник «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Родри получил травму во время матча 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Полузащитник покинул поле на 21-й минуте встречи.
Уже сегодня, 23-го сентября Родри прошел медицинские тесты, которые подтвердили наличие повреждения.
Ранее полузащитник выступал с критикой в адрес ФИФА из-за слишком плотного календаря матчей. В нынешнем сезоне Родри успел провести 3 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.