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    ESPN: Родри пропустит остаток сезона из-за травмы

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщает ESPN.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    Стало известно, что Родри получил травму во время матча 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Полузащитник покинул поле на 21-й минуте встречи.

    Уже сегодня, 23-го сентября Родри прошел медицинские тесты, которые подтвердили наличие повреждения.

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    • Ранее полузащитник выступал с критикой в адрес ФИФА из-за слишком плотного календаря матчей. В нынешнем сезоне Родри успел провести 3 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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