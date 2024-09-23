Кузьмичев: Уровень РПЛ станет посредственным, если «Зенит» начнет всех скупать

Бывший руководитель академии «Локомотива»поделился своим мнением по поводу трансферовв последние годы.

«Дело в том, что нельзя всех лучших российских игроков рассматривать через призму "Зенита". Это большой клуб, они стараются приобретать самых сильных.

Но если все самые сильные будут уходить туда, уровень чемпионата станет абсолютно посредственным. Думаю, и самому "Зениту" будет неинтересно принимать в нем участие», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После 9 туров в таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 23 очками. «Локомотив» идет третьим с 21 очками.