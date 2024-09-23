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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    Кузьмичев: Уровень РПЛ станет посредственным, если «Зенит» начнет всех скупать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Локомотив
    Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился своим мнением по поводу трансферов «Зенита» в последние годы.

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    Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локо»

    «Дело в том, что нельзя всех лучших российских игроков рассматривать через призму "Зенита". Это большой клуб, они стараются приобретать самых сильных.

    Но если все самые сильные будут уходить туда, уровень чемпионата станет абсолютно посредственным. Думаю, и самому "Зениту" будет неинтересно принимать в нем участие», — сказал Кузьмичев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 9 туров в таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 23 очками. «Локомотив» идет третьим с 21 очками.

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