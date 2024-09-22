«Ростов» — «Динамо» Мх: счет матча 0:0, обзор

В 9-м туре российской Премьер-лигине смогли поразить ворота друг друга.

Игра получилась довольно равной, но закрытой. Небольшим преимуществом и чуть больше опасных моментов имели гости, но пробить вратаря «Ростова» Даниила Одоевского так и не смогли.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Динамо Мх 0:0 Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Роналдо, Егор Голенков, Saravia Salvia R. A. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Tabidze J., Hosseinnejad M. Предупреждения: Зелимхан Юсупов (1'), Абакар Гаджиев (67'), Tabidze J. (71')

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» с 12 очками на 7-й позиции. «Динамо» с 10 очками двумя местами ниже.