Тренер «Жироны»: Убежден, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче ЛЧ

Главный тренер испанскойпрокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1).

«Мы — клуб, который делает правильные вещи, и это показывает. У нас есть игроки, которые провели здесь много времени, и они заслуживают того, чтобы быть здесь сегодня. Мы не добьёмся того, чего хотим, в одночасье. Это требует тяжелой работы.

Мы будем постепенно набирать очки. Я убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче. Приезжать сюда нелегко, но мы постепенно вживались в игру. Мы проявили характер», — приводит слова Мичела официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем матче в рамках общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Арсенала» 1-го октября, а «Жирона» встретится с «Фененоордом» 2-го числа.