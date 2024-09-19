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    Тренер «Жироны»: Убежден, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче ЛЧ

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    Главный тренер испанской «Жироны» Анхель Мичел прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1).

    Мичел
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    Мичел

    «Мы — клуб, который делает правильные вещи, и это показывает. У нас есть игроки, которые провели здесь много времени, и они заслуживают того, чтобы быть здесь сегодня. Мы не добьёмся того, чего хотим, в одночасье. Это требует тяжелой работы.

    Мы будем постепенно набирать очки. Я убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче. Приезжать сюда нелегко, но мы постепенно вживались в игру. Мы проявили характер», — приводит слова Мичела официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем матче в рамках общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Арсенала» 1-го октября, а «Жирона» встретится с «Фененоордом» 2-го числа.

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