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    Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

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    Сборная России занимает 34-е место в обновленной версии рейтинга ФИФА, которая была опубликована 19 сентября.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    Сборная России по сравнению с предыдущей версией рейтинга опустилась на одну строчку.

    В сентябре команда Валерия Карпина провела один матч, в котором разгромила сборную Вьетнама (3:0).

    На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины. В топ-3 также входят команды Франции и Испании.

    Топ-10 рейтинга ФИФА (версия от 19 сентября 2024 года)
    fifa.com

    Ранее стало известно, что РФС ищет для сборной России соперников среди команд Южной Америки.

    Напомним, в этом году сборная России разгромила сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

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