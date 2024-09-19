Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Валерий Карпин — главный тренер сборной России Фото: globallookpress.com
Сборная России по сравнению с предыдущей версией рейтинга опустилась на одну строчку.
В сентябре команда Валерия Карпина провела один матч, в котором разгромила сборную Вьетнама (3:0).
На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины. В топ-3 также входят команды Франции и Испании.
Топ-10 рейтинга ФИФА (версия от 19 сентября 2024 года)
fifa.com
Ранее стало известно, что РФС ищет для сборной России соперников среди команд Южной Америки.
Напомним, в этом году сборная России разгромила сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).
7 сентября сборная России должна была сыграть в Ханое (Вьетнам) с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.