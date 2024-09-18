ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерТомас Мюллер: бессменный Raumdeuter
  • 18:13
    • Гуарирапа выйдет в стартовом составе ЦСКА матч Кубка России против «Краснодара»
    Все новости спорта

    Мартино: Месси в порядке, он собирается поехать на обе следующие игры

    Футбол MLS Интер Майами
    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о текущем состоянии форварда команды Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Лео в порядке, он хорошо закончил игру. Очевидно, устал. Это первые 90 минут за долгое время, но всё закончилось очень хорошо. Он собирается поехать на обе игры. Он доступен, но на этой неделе будет три игры с учётом поездок, так что нам нужно следить каждый день.

    Где бы он ни был, его, безусловно, всегда будет не хватать. Поэтому, очевидно, мы очень рады, что он снова в команде. Мы постарались, чтобы коллективно команда приобрела облик, который делает ее надежной, и я думаю, что в рамках того, что мы сделали, получилось довольно хорошо», -цитирует Мартино goal.com

    Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года. Контракт с форвардом истекает в 2025 году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и на этот раз обыграет «Интер»
  • «Манчестер Сити» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Краснодар» продолжит побеждать?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • В Италии будет равный футбол?
  • «Болонья» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Болонья — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ковентри — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры