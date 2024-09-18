Мартино: Месси в порядке, он собирается поехать на обе следующие игры

Главный тренервысказался о текущем состоянии форварда команды

«Лео в порядке, он хорошо закончил игру. Очевидно, устал. Это первые 90 минут за долгое время, но всё закончилось очень хорошо. Он собирается поехать на обе игры. Он доступен, но на этой неделе будет три игры с учётом поездок, так что нам нужно следить каждый день.

Где бы он ни был, его, безусловно, всегда будет не хватать. Поэтому, очевидно, мы очень рады, что он снова в команде. Мы постарались, чтобы коллективно команда приобрела облик, который делает ее надежной, и я думаю, что в рамках того, что мы сделали, получилось довольно хорошо», -цитирует Мартино goal.com

Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года. Контракт с форвардом истекает в 2025 году.