Ла Лига. «Барселона» сохранила преимущество в 4 очка

«Барселона» одержала пятую победу подряд в сезоне, «Атлетико» и «Реал» пытаются угнаться за лидером. «Валенсия» по-прежнему играет без побед и замыкает Примеру.

Изменения в турнирной таблице

В верхней части турнирной таблице местами поменялись мадридские команды: «Атлетико» обошёл «Реал», поднявшись на 2 место, королевский клуб опустился на 3 строчку Ла Лиги.

5-й тур испанской Примеры отрицательно сказался на «Алавесе», который опустился с 6 на 8 место чемпионата. Команд пропустила вперед себя «Сельту» (с 8 на 5 место), «Мальорку» (с 10 на 6 место) и «Райо Вальекано» (с 11 на 7 место).

Потеряла четыре строчки «Жирона», которая опустилась с 5 на 9 место. С 7 позиции на 12-ю рухнула «Осасуна». Также на шесть ступенек вниз скатился «Леганес», заняв 15 строчку. Вниз по турнирной таблице опустился «Реал Сосьедад» (с 12 на 16), «Вальядолид» (с 15 на 17), «Хетафе» (с 16 на 18) и «Лас-Пальмас» (с 18 на 19).

Календарь и таблица испанской Примеры

По итогам 5-го игрового дня вверх по турнирной таблице поднялись «Атлетик» (с 13 на 10 место), «Эспаньол» (с 14 на 11 место), «Бетис» (с 17 на 13 место) и «Севилья» (с 19 на 14 место).

Преимущество «Барселоны»

Лидер чемпионата Испании — «Барселона» продолжает увренно занимать первую строчку в турнирной таблице. В 5 матчах каталонцы одержали 5 побед. Так «сине-гранатовые» обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

Пятую победу «Барса» одержала в противостоянии с «Жироной» (4:1). В составе победителей дубль на свой счёт записал Ламин Ямаль, ещё по голу забили Дани Ольмо и Педри.

После этой победы «Барселона» набрала 15 очков из 15 возможных. На четыре балла меньше у действующего чемпиона — «Реала». «Сливочные» в минувшем туре переиграли «Реал Сосьедад» (2:0). В составе галактикос голы забили Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, оба реализовали пенальти на 58-й и 75-й минутах соответственно.

В рамках минувшего игрового дня «Атлетико» буквально уничтожил «Валенсию» (3:0). Свои имена на табло вписали Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.

«Атлетико» — «Валенсия» globallookpress.com

Топ-4 Ла Лиги замыкает «Вильярреал», которому удалось нанести поражение «Мальорке» (2:1). После матчей 5 тура «Атлетико», «Реал» и «Вильярреал» набрали по 11 очков.

На дне

«Валенсия» занимает последнее место в испанском чемпионате, набрав всего 1 очко в 5 матчах. Единственный пункт «летучие мыши» смогли набрать в игре 4 тура против «Вильярреала» (1:1).

В остальных встречах «Валенсия» проиграла своим соперникам, уступив «Атлетико» (0:3), «Атлетику» (0:1), «Сельте» (1:3) и «Барселоне» (1:2).

Тур № 6

Матчи 6-го тура чемпионата Испании пройдут с 20-го по 23-е сентября.

В субботу, 21 сентября «Реал» на своем поле примет «Эспаньол». Главная битва тура состоится в воскресенье, 22 сентября: сойдутся «Вильярреал» и «Барселона».

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В этот же день «Атлетико» попытается обыграть «Райо Вальекано», чтобы сохранить место в первой тройке Ла Лиги.