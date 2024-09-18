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    Руководство «Милана» может уволить Фонсеку с поста главного тренера

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    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсеку может покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист Маурицио Пистокки.

    Паулу Фонсеку — главный тренер «Милана»
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    Паулу Фонсеку — главный тренер «Милана»

    Стало известно, что руководство «Милана» может уволить Фонсеку с поста главного тренера в случае поражения в матче 5-го тура итальянской Серии А против «Интера».

    Главный претендент на возможную замену Фонсеку — Массимилиано Аллегри. Руководство «Милана» уже контактирует со специалистом, который готов вернуться в «россонери».

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    • После 4-х туров в Серии А «Милан» занимает 10-е место в таблице с 5-ю очками в активе. Матч между «россонери» и «Интером» состоится 22-го сентября в 21:45 мск.

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