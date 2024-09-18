Главный тренерможет покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Милана» может уволить Фонсеку с поста главного тренера в случае поражения в матче 5-го тура итальянской Серии А против «Интера».

Главный претендент на возможную замену Фонсеку — Массимилиано Аллегри. Руководство «Милана» уже контактирует со специалистом, который готов вернуться в «россонери».

После 4-х туров в Серии А «Милан» занимает 10-е место в таблице с 5-ю очками в активе. Матч между «россонери» и «Интером» состоится 22-го сентября в 21:45 мск.