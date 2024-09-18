ЦСКА «засушил» «Краснодар». Важнейшая победа для армейццев

В 4-м туре группового этапа Кубка России ЦСКА на своем поле принимал «Краснодар». Армейцы одержали победу со счетом 2:0, отличились Милан Гаич на 32-й минуте и Матвей Кисляк на 89-й минуте.

«Краснодар» набрал шикарный ход

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча ЦСКА — «Краснодар». Журналист отметил победную серию «быков» во всех турнирах.

«ЦСКА и “Краснодар” в разном настроении подходили к уже третьему очному матчу в нынешнем сезоне. Армейцы в прошлую субботу у себя дома уступили “Зениту” со счётом 0:1. Команда Николича большую часть первого тайма смотрелась предпочтительнее петербуржцев, но позволила чемпиону открыть счёт незадолго до перерыва. Во второй половине встречи территориальный перевес красно-синих был значительным, но игрокам ЦСКА не удалось им эффективно распорядиться и избежать поражения. Пока армейцы проиграли все “большие” матчи в нынешнем сезоне, что, безусловно, расстраивает поклонников столичного клуба. Команда Николича на данный момент идёт шестой в таблице РПЛ.

“Краснодар”, напротив, набрал шикарный ход. В субботу “быки” в южном дерби на своём поле обыграли “Ростов” со счётом 2:0 благодаря дублю Сперцяна. Краснодарцы сумели сохранить собственные ворота “сухими” не без весомой доли везения, так как у ростовчан было предостаточно опасных моментов. Но команда Мусаева всё равно по делу заработала 3 очка и продлила победную серию в чемпионате до пяти матчей, повторив клубный рекорд, а с учётом Кубка “Краснодар” имел в активе 7 побед кряду. В таблице РПЛ “быки” идут вторыми, на 2 очка отставая от лидирующего “Зенита”.

ЦСКА — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

Как уже упоминалось выше, ЦСКА и “Краснодар” до нынешнего момента уже провели две очные встречи в нынешнем сезоне. Обе прошли на поле “быков” и завершились их победами. В Кубке краснодарцы выиграли со счётом 1:0, а в чемпионате южане взяли верх над столичным клубом — 2:1. Команда Мусаева идеально прошла первую половину дистанции группового этапа Кубка, заработав максимальные 9 очков. “Быки” сделали весомую заявку на победу в квартете, так как они опережали ближайшего преследователя в лице ЦСКА на 4 балла. Так что, южане в Москве вполне могли официально оформить выход в плей-офф турнира. ЦСКА же пора уже было порадовать болельщиков победой над топ-соперником».

ЦСКА опасно огрызался

Автор издания «Советский спорт» Александр Борисов рассказал о ходе 1-го тайма матча ЦСКА — «Краснодар». Журналист отметил опасные контратаки армейцев и грамотное владение мячом у «быков».

«Две последние встречи между этими командами заканчивались минимальными победами быков, но оба матча проходили в Краснодаре. Сейчас же "черно-зеленые" приехали на "ВЭБ-Арену", имея на своем счету 7-матчевую серию из поражений, которую явно не хотели заканчивать.

ЦСКА — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

В кубковых баталиях, по своему обыкновению, команды проводят некоторую ротацию состава, эта встреча также не стала исключением. По сравнению с поединками в чемпионате, у ЦСКА, к примеру, место в воротах занял Владислав Тороп, а на острие вышел только что арендованный у "Сочи" Сауль Гуарирапа. За "Краснодар" в нападении вышел отбывший дисквалификацию Кордоба, а компанию ему составил молодой Данила Козлов. Также с первых минут появился Олакунле Олусегун, который в последнее время стал реже попадать в стартовые 11. На линии ворот свою вторую встречу в этом сезоне проводил новичок краснодарцев Юрий Дюпин.

"Краснодар" в своей излюбленной манере первые полчаса игры владел мячом, а "ЦСКА" опасно огрызался на контратаках. На 25-й минуте "Краснодар" получил тревожный звоночек у своей штрафной, Мойзес низом приложился почти с 30-ти метров, но мяч разминулся со штангой в сантиметрах.

А вот уже спустя пару минут Милан Гаич заставил практически полный стадион армейцев скандировать свою фамилию. С рикошетом от игрока гостей, мяч залетел в ворота Дюпина. Так ЦСКА повел в счёте — 1:0. Быки сразу побежали отыгрываться и имели у чужих ворот пару опасных моментов. Один из которых не реализовал Никита Кривцов, опасно пробив головой после подачи с углового на 38-й минуте. После этого самое интересное событие на стадионе произошло на трибуне, молодой человек сделал предложение "руки и сердца" своей девушке».

Марко Николич Главный тренер ЦСКА Тяжёлая игра, что я и говорил перед матчем. «Краснодар» здорово отработал в трансферное окно, наверное, у них с «Зенитом» лучшая ротация в стране на данный момент. Поменяли много игроков, но практически без разницы в качестве. Сегодня мы их обыграли со счётом 2:0. У них было владение мячом, но не было острых моментов. А у нас была куча моментов, особенно во втором тайме. Хочу сказать спасибо парням за настрой, борьбу, эмоции. Меня это очень устраивает на данный момент. Каждого устраивает, когда команда играет сердцем.

«Краснодар» не создал ничего стоящего

Автор издания sportbox.ru Денис Петров проанализировал 2-й тайм матча между ЦСКА и «Краснодаром». Журналист проанализировал второй гол армейцев, который поставил точку в этом поединке.

«Происходящее на поле до перерыва лучше всего характеризует статистика ударов в створ ворот — 1:1. Даже в напряженном финале Кубка России-2023 эти же команды действовали гораздо зрелищнее.

В перерыве оба тренера сделали по одной замене, пополнив число основных игроков на поле. Обляков появился вместо Зделара, а Диего Коста занял место Тормены в центре обороны. Чуть позже Мусаев бросил в бой еще трех свежих футболистов: Черникова, Батчи и Смолова. Тренера "быков" явно не устраивала игра команды, которая особых проблем обороне не доставляла. Последним аргументом Мусаева стал Сперцян, но и его выход на замену изменений в игру "Краснодара" не внес.

Гости так и не смогли создать ничего стоящего у чужих ворот, а вот ЦСКА в концовке удвоил преимущество. Шикарный шанс открыть счет голам за армейцев упустил Рифат Жемалетдинов, из убойной позиции пробивший мимо ворот. Зато Матвей Кисляк после еще одной отличной передачи Файзуллаева на последней минуте не промахнулся.

ЦСКА — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

Благодаря этой победе ЦСКА до минимума сократил отставание от "Краснодара", лидирующего в группе С. В следующем туре Кубка России армейцы на выезде сыграют с "ПАРИ НН", а "быки" отправятся в гости к Ахмату».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара». Первый тайм был неплохо качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С «Ростовом» мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме. Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая тренировка, потом уже следующий матч.

Грамотный ЦСКА

Автор издания «Чемпионат» Кирилл Закатченко проанализировал ход встречи между ЦСКА и «Краснодаром». Корреспондент отметил, что у «быков» ничего не получилось, а армейцы грамотно отработали в обороне.

«Перед встречей оба тренера заявили, что судьбу двух предыдущих матчей в сезоне решили детали. ЦСКА дважды уступил, но это было в Краснодаре. А вот дома армейцы в последнее время против краснодарцев играют хорошо. Первый тайм не порадовал большим количеством голевых моментов. "Краснодар" чаще владел мячом, но ударов не хватало с обеих сторон. К перерыву соперники пробили в створ всего по одному разу.

Другое дело, что удар ЦСКА оказался результативным. Милан Гаич шлёпнул так, что мяч влетел в дальнюю девятку. Кстати, "Краснодар" пропустил первый гол в этом розыгрыше Кубка России. Изначально показалось, что серб сам направил мяч туда, куда он влетел. Однако на повторе можно разглядеть рикошет от лица Георгия Арутюняна. Удивительный гол!

ЦСКА — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

На старте второго тайма нас лишили гола-шедевра. И сделал это вратарь "быков" Юрий Дюпин. Аббосбек Файзулаев нанёс идеальный удар — мяч летел точно в ближнюю девятку. Дюпин в красивом прыжке пас "Краснодар". Вместо роскошного гола — всего лишь угловой.

ЦСКА грамотно перекрывал все зоны, а у "Краснодара" возникли большие проблемы в атаке. По правде говоря, матчу не хватало какого-то драйва. Мусаев в попытке хоть как-то поменять игру выпустил на поле и Смолова, и Сперцяна. Лучше от этого не стало. Фёдор даже получил повреждение — его достаточно жёстко встретил Мойзес. Нападающий вернулся на поле, но периодически морщился от боли.

Атака "Краснодара" смотрелась достаточно инертно. Удивляло, что гости неоднократно использовали длинные передачи, которые ни к чему не проводили. Даже уход Кордобы с поля не изменил этот сценарий. ЦСКА должен был забивать второй, но вышедший на замену Рифат Жемалетдинов из хорошей позиции запустил мяч мимо дальнего угла.

Но ЦСКА всё-таки забил второй. Файзуллаев классно навесил, а Матвей Кисляк головой укрепил преимущество армейцев. Непонятно, чем занималась оборона "Краснодара". Матвей оказался совершенно один и спокойно реализовал свой шанс.

"Краснодар" прервал серию без поражений, которая насчитывала 11 матчей. Предыдущий раз "быки" проигрывали в середине июля, когда не справились с "Зенитом" (2:4) в Суперкубке России. Тем не менее команда Мусаева сохранила первое место в группе Кубка, но ЦСКА приблизился вплотную. У "быков" девять очков, у красно-синих — восемь».

Милан Гаич Защитник ЦСКА Для меня эпизод с голом уже знаком. Я знаю, что надо делать в таких ситуациях — просто убрал под правую, увидел, как защитник задвинулся назад, и пробил. Мы будем бороться за самый верх таблицы. Будет здорово, если получится выиграть трофей.

ЦСКА по делу разобрался с «Краснодаром»

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Леонид Волотко рассказал о том, как складывалась встреча между ЦСКА и «Краснодаром», отметив опасные моменты команд.

«Что делать, когда сложно прорваться по центру? Конечно, сбиваться во фланги — и аплодировать Милану Гайичу за роскошное подключение, вскрывшее игру. Сербский латераль в моменте с первым голом ЦСКА все сделал образцово: открылся под передачу Файзуллаева пяткой в финальной трети (выделим и Мойзеса, протащившего туда мяч), убрал Гонсалеса и пробил Дюпина благодаря рикошету об Арутюняна.

"Краснодар" не развалился и выглядел цельно как до этой атаки, так и после — но без конкретики впереди. Так что появление Черникова, Батчи, Смолова, Сперцяна и Диего во втором тайме выглядело логично. Гостям нужно было лезть вперед, раскрываться и в том числе за счет свежести, а также эмоций раскачивать ЦСКА, который перешел на комфортную модель игры — с максимальной плотностью сзади, резкими контрвыпадами и остротой на стандартах. То есть качества того же Облякова, вышедшего сразу после перерыва, особо не использовались: ЦСКА грамотно сушил игру, гасил эмоции и работал на результат — сдерживая чужие атаки, а не создавая свои.

Получилось сверхпродуктивно: команда Николича без проблем отоборонялась, отодвинула игру от своих ворот и, дождавшись, пока "Краснодар" выдохнется, прибавила в концовке. Замены Мусаева гостям ничего не дали: да, они доминировали и нагнетали, но без особого запала — и ключевую задачу не решили (Тороп так и остался без работы). А на последних минутах заслуженно пропустили второй гол.

ЦСКА — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

Игру могли закрывать и Мусаев, и Жемалетдинов — у обоих были топ-моменты. Но в итоге это сделал Кисляк, который выдал отличный матч и снял все вопросы. В этой атаке снова многое сделал Файзуллаев: классно открылся под проникающий пас Кругового, выждал паузу и нашел Матвея в штрафной, где его вообще никто не держал.

2:0 — ЦСКА по делу разобрался с "Краснодаром" и максимально обезопасил себя от нервов на финише группового этапа: прорыв "Пари НН" или "Ахмата" в плей-офф Пути РПЛ практически нереален».

Лукас Оласа Защитник «Краснодара» Был тяжёлый, но равный матч с маленьким количеством шансов. У ЦСКА получилось реализовать один из своих шансов после отскоков. Потом у ЦСКА хорошо получилось удержать результат и обороняться, особенно во втором тайме, когда мы пытались создавать свои моменты.

ЦСКА взял реванш

Автор издания euro-football.ru Иван Терентьев подробно рассказал о ходе матча ЦСКА — «Краснодар». Журналист отметил тот факт, что армейцы взяли реванш у «быков».

«У ЦСКА уже дрожь при упоминании "Краснодара". "Быки" скверно начали сезон, никого не обыгрывали, но затем встретили "армейцев" и обыграли их два раза подряд. А сейчас "Краснодар" вообще на шикарной серии — семь побед кряду. Третий за полтора месяца очный матч команды проводили в Москве, что наконец давало преимущество ЦСКА.

Три последние игры на юге России "армейцы" проиграли. Но дома вышли ситуацию переломить и предложили "быкам" совсем другой сценарий. Хозяева позволяли краснодарцам чаще бывать в позиционных атаках, но всё время контролировали зоны, искали возможность для разящего укола.

ЦСКА — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

Так они усыпили бдительность "Краснодара", позволив Кордобе, Кривцову и компании разыгрывать мяч первые полчаса. А затем забили в разящей атаке. Мойзес сделал пас на Файзуллаева, Аббос пяточкой продлил на Гайича. Милан с левого края штрафной площади ворвался и со всей силы пробил в дальнюю "девятку". Прыжок Дюпина только украсил эпизод — 1:0. И опять продолжилась позиционная эпопея "Краснодара", в которой Лукин и Мойзес довольно просто сдерживали Кордобу и Козлова. Но первой жертвой Мусаев увидел Тормену, заменив его уже после перерыва.

А ход матча не изменился. Продолжалась такая же вязкая игра, в которой чуть больше контроля и конкретики было у ЦСКА. "Краснодар" совсем не понимал, что с мячом делать. Второй мяч мог забивать Файзуллаев, откликнувшийся на передачу Кисляка. Метров с 18 пробил Аббос, качественно приложился, но Юрий Дюпин в броске достал мяч из-под перекладины.

В концовке тренеры всё чаще разбивали игру заменами: вместо Гуарирапы и Койта вышли Жемалетдинов с Мусаевым, у "Краснодара" появились Батчи, Смолов, Сперцян, однако все эти перестановки только убивали темп игры. Так в спокойном ключе она и доехала до логичного финала — на 89-й минуте ЦСКА забил второй гол. Теперь уже Файзуллаев подал слева, а Матвей Кисляк головой кивнул в угол — 2:0. ЦСКА взял реванш у "Краснодара" в Кубке России, в первом круге группового этапа были 1:0 в пользу быков».

Матвей Кисляк Полузащитник ЦСКА Всё хорошо. Самое главное, что победили и набрали три очка — прервали неприятную серию с «Краснодаром», потому что до этого два матча проиграли. Хорошо, что получилось взять реванш. Всё больше появляется игрового времени — спасибо за это тренерскому штабу. Я стараюсь доказывать, что достоин играть. Прогрессирую с каждой тренировкой и с каждым матчем. Буду стараться закрепиться в стартовом составе.

Важнейшая с психологической точки зрения победа

Автор издания bobsoccer.ru Максим Квятковский подвел итоги матча ЦСКА — «Краснодар». Журналист отметил нескольких игроков московского клуба, которые отлично провели поединок.

«Спасибо команде! Чудесная атмосфера на стадионе, который второй раз за четыре дня собрал двадцать с лишним тысяч болельщиков. В отличие от субботней игры РПЛ, сегодня было шумно, фанатская трибуна весь матч гнала армейцев вперед, не умолкая. И футболисты ЦСКА отплатили за поддержку прекрасной игрой.

Как нужна была эта победа! Соперник силен, до сегодняшнего вечера не потерпел ни одного поражения с начала сезона. Ни в РПЛ, ни в Кубке. ЦСКА уверенно ответил краснодарцам — пока за кубковую неудачу. Будем надеяться, во втором круге южан ждет расплата и за поединок чемпионата.

Сегодня многие армейцы заслужили похвалы, но я все же выделю двоих. Аббос Файзуллаев предстал в своем лучшем виде. Наблюдать за его игрой — наслаждение! Все красиво, эффектно, на обострение. Файзуллаев отдал сегодня обе голевые передачи, на Милана Гайича и Матвея Кисляка.

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Очень хорош был Мойзес. Как отработал в защите! Интересный ход Марко Николича, отправившего в центр оборонительной тройки Матвея Лукина. Сыграли на ноль, значит, сработало!

У Матвея Кисляка поначалу не все получалось, а когда он получил желтую карточку, казалось, Николич его вот-вот поменяет. Но тренер словно что-то чувствовал. Да, из-за дисквалификации Бистровича и замены Зделара игроков на эту позицию под рукой больше не было, и все равно Николич рисковал. Кисляк прибавил в концовке, и в итоге именно он стал автором второго гола, который снял все вопросы!

ЦСКА — «Краснодар» t.me/pfccskamoscow

Важнейшая с психологической точки зрения победа, о чем говорил еще до игры. Вот и успех в поединке с сильным соперником, вот и гол в концовке, на 89-й минуте».