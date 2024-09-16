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    Филимонов рассказал, как менялась игра вратаря за последние десятилетия

    Футбол Футбол России
    Известный в прошлом вратарь сборной России и «Спартака» Александр Филимонов рассказал, как менялись требования к действиям вратаря со стороны тренерского штаба за последние десятилетия.

    Александр Филимонов
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    Александр Филимонов

    «Сегодня вратарь — это практически полевой игрок и плеймейкер. Конечно, и 30 лет назад вратари должны были играть ногами, но от них не требовалось начинать атаку или взаимодействовать с другими игроками.

    Достаточно было далеко выбить мяч и не ошибиться при игре ногами. В первую очередь это была игра в воротах.

    Со временем приоритеты изменились, и теперь игра вратаря ногами определяет начало атакующих действий команды. Такая эволюция вполне объективна, и мне она нравится, потому что я всегда любил и умел играть ногами и постоянно развивал этот навык.

    Мой личный опыт показывает, что можно научиться некоторым техническим элементам и в зрелом возрасте, и даже ближе к концу карьеры», — сказал Филимонов «Чемпионату».

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