Алдонин — о «Химках»: Чем больше качественных игроков, тем проще тренеру формировать состав

Известный российский футболистпрокомментировал наличие большой обоймы игроков в подмосковных

«Руководство "Химок" подписало много футболистов, но их наличие не говорит о стиле команды. Теперь основная задача — сформировать состав и решить, кто будет костяком команды.

Потому что в команде много квалифицированных и качественных игроков. Чем больше качественных игроков, тем проще тренеру формировать состав. Самое главное, чтобы качественные футболисты были и проявляли себя в действии», — сказал Алдонин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас в основной заявке подмосковного клуба на РПЛ числится 33 футболиста.