Кейн прокомментировал дубль в ворота сборной Финляндии

Форвард сборной Англии по футболуотреагировал на свой дубль в ворота команды Финляндии.

Англичане 10 сентября взяли верх над соперником со счетом 2:0. Оба гола Кейн забил во втором тайме.

«Это был важный вечер для меня. Я хочу забивать голы и помогать команде. Всякий раз, когда в тебе сомневаются, ты еще больше жаждешь доказать людям, что они ошибаются. Я всегда стараюсь забивать мячи, с нетерпением жду будущего.

Я всегда говорил, что когда дела идут не так, как ты хочешь, я использую эту ситуацию, чтобы мотивировать себя.

Тренер Ли Карсли полон энергии, он много говорит об атакующих действиях. Конечно, есть возможности для совершенствования, но это отличный старт для него», — приводит слова Кейна Guardian.