Кейн прокомментировал дубль в ворота сборной Финляндии

Харри Кейн Фото: globallookpress.com
Англичане 10 сентября взяли верх над соперником со счетом 2:0. Оба гола Кейн забил во втором тайме.
«Это был важный вечер для меня. Я хочу забивать голы и помогать команде. Всякий раз, когда в тебе сомневаются, ты еще больше жаждешь доказать людям, что они ошибаются. Я всегда стараюсь забивать мячи, с нетерпением жду будущего.
Я всегда говорил, что когда дела идут не так, как ты хочешь, я использую эту ситуацию, чтобы мотивировать себя.
Тренер Ли Карсли полон энергии, он много говорит об атакующих действиях. Конечно, есть возможности для совершенствования, но это отличный старт для него», — приводит слова Кейна Guardian.