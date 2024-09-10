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    Экс-форвард сборной Бельгии: Де Брейне зашел слишком далеко

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    Бывший нападающий сборной Бельгии Марк Дегриз выступил с критикой в адрес полузащитника национальной команды Кевина Де Брейне.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Я думаю, он зашёл слишком далеко. Кевин говорит о нехватке динамики и целеустремлённости. И он прав. Если не хватает мастерства, ты должен хотя бы показать, что хочешь бороться. Но он также должен понимать, что его товарищи по команде находятся на пределе своих возможностей.

    Де Брейне должен был защищать своих товарищей по команде, но он этого не сделал», — приводит слова Дегриза VTM News.

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