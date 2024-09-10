Экс-форвард сборной Бельгии: Де Брейне зашел слишком далеко

Бывший нападающий сборнойвыступил с критикой в адрес полузащитника национальной команды

«Я думаю, он зашёл слишком далеко. Кевин говорит о нехватке динамики и целеустремлённости. И он прав. Если не хватает мастерства, ты должен хотя бы показать, что хочешь бороться. Но он также должен понимать, что его товарищи по команде находятся на пределе своих возможностей.

Де Брейне должен был защищать своих товарищей по команде, но он этого не сделал», — приводит слова Дегриза VTM News.

Вчера, 9-го сентября Бельгия всухую проиграла Франции со счетом 0:2 в рамках группового этапа Лиги наций. После этого матча бельгийская национальная команда занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе.