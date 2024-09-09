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    Франция — Бельгия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Франция — Бельгия

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    Сборная Франции
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    Сборная Франции
    Сборная Франции на своем поле сыграет с Бельгией в рамках второго тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Франция

    Сборная Франции довольно неожиданно проиграла Италии в первом туре Лиги наций. Баркола вывел «трехцветных» вперед уже на 14-й секунде, но еще в первом тайме Димарко восстановил разницу в счете. Во второй половине встречи французы ничего не смогли противопоставить сопернику и пропустили еще дважды от Фраттези и Распадори.

    На последнем крупном турнире Евро-2024 сборная Франции стала бронзовым медалистом, добравшись до полуфинала. На первых стадиях плей-офф подопечные Дидье Дешама обыграли как раз Бельгию, а затем Португалию. Пробиться в финал французам помешала сборная Испании, которой они уступили со счетом 1:2.

    Бельгия

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    Сборная Бельгии с победы стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Доменико Тедеско обыграли сборную Израиля в Венгрии со счетом 3:1. Дублем отметился Де Брюйне, один мяч на свой счет записал Тилеманс.

    На прошедшем чемпионате Европы сборная Бельгии вышла из группы со второго места, но затем не смогла преодолеть первую стадию плей-офф. В 1/8 финала «красные дьяволы» минимально проиграли Франции, пропустив единственный гол в самой концовке в результате автогола Вертонгена (0:1).

    Личные встречи

    Всего в 10-ти последних очных матчах на счету сборной Франции 6 побед, Бельгия оказалась сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Бельгия с коэффициентом 1.80.

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