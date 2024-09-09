Матч между молодежными сборными России и Вьетнама не будет доигран из-за сложных погодных условий

Молодежные сборныене смогли доиграть товарищеский матч в Ханое из-за сложных погодных условий.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Российская «молодежка» успела забить два гола в ворота Вьетнама Фото: rfs.ru

Матч начался в 13:00 мск и был остановлен в первом тайме при счете 2:0 в пользу российской команды. Игру невозможно было продолжать из-за сильного ливня.

«Из‑за погодных условий и неблагоприятного прогноза организаторы приняли решение остановить матч. В целях безопасности игроков он не будет доигран», — сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, в субботу, 7 сентября, основная сборная России должна была сыграть в Ханое с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.