«Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука

Швейцарскийобъявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Локомотива»

Соглашение Миранчука с новым клубом рассчитано до июня 2026 года.

Антон будет играть в «Сьоне» под десятым номером.

Антон Миранчук x.com/FCSion

Антон Миранчук находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 миллиона евро за сезон. Кроме того, в контракте предусмотрена сумма отступных в размере 5,5 миллиона евро.