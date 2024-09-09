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    «Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука

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    Швейцарский «Сьон» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Соглашение Миранчука с новым клубом рассчитано до июня 2026 года.

    Антон будет играть в «Сьоне» под десятым номером.

    Антон Миранчук
    x.com/FCSion

    Антон Миранчук находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

    Ранее сообщалось, что Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 миллиона евро за сезон. Кроме того, в контракте предусмотрена сумма отступных в размере 5,5 миллиона евро.

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