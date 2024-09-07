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    Неймар — Суаресу: Для меня большая честь знать тебя как человека и как игрока

    Футбол Латинская Америка Сборная Уругвая Сборная Бразилии
    Нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар обратился к Луису Суаресу, который принял решение завершить карьеру в сборной Уругвая.

    Неймар
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    Неймар

    «Это грустный день, но при этом гораздо более счастливый из-за всего, что ты сделал для сборной, и из-за того, что ты прожил: привёл свою национальную команду на вершину футбола и стал лучшим бомбардиром.

    Для меня большая честь знать тебя как человека и как игрока. Играть против тебя очень сложно. Я всегда помню наши разговоры и моменты. У меня были очень приятные моменты с тобой. Я знаю, что это печальный день для уругвайцев, потому что ушёл невероятный игрок, но я уверен, что он останется в их сердцах, в их памяти и в истории Уругвая.

    Я обнимаю тебя, я очень люблю тебя, и мы всегда будем вместе», — приводит слова Неймара Marca.

    37-летний Суарес провел за сборную 142 матча и забил 69 голов. Нападающий стал бронзовым призером ЧМ-2010, а также обладателем Кубка Америки-2011 и обладателем бронозовых медалей турнира (2024).

    Суарес является лучшим бомбардиром в истории команды и 2-м по количеству сыгранных матчей после Диего Година (159).

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