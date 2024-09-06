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    Вьетнам готов сыграть ответную игру в России

    Футбол Товарищеские матчи Футбол России сборная Вьетнама
    Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко рассказал, что стороны рассматривают проведение ответного матча в России.

    Россия
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    Россия

    «Организация матча замечательная, вьетнамские партнёры принимают очень радушно. Болельщики активно болеют за сборную, футбол во Вьетнаме любят и ценят, поддерживают свою команду. Пока обсуждения ответного матча в России не было, но думаю, что это возможно.

    Единственной проблемой может стать авиасообщение, которое не вполне полноценное. Но почему нет? У вьетнамского футбольного союза тоже есть свои игры, азиатские и региональные Кубки. Если состыкуются наши графики, то всё возможно», — сообщил Бездетко «Матч ТВ».

    Матч во Вьетнаме прошел 5 сентября и завершился победой сборной России со счетом 3:0.

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