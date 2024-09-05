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    Иван Сергеев вернулся в «Крылья Советов»

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    Санкт-петербургский «Зенит» у себя на официальном сайте сообщил о переходе Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Футбольный клуб "Зенит" благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за всё и удачи, Ваня!» — написала пресс-служба чемпиона РПЛ.

    Некоторое время назад в СМИ прошла информация о сумме трансфера в 200 млн рублей и трехлетнем контракте Сергеева с «Крыльями Советов».

    29-летний нападающий уже играл за самарский клуб, а в сезоне-2021/2022 перешел оттуда в «Зенит».

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