«Челябинск» выбил «Чертаново» из Кубка России, «Амкал» и «Волга» идут дальше

«Динамо» из Владивостока в родных стенах одолело новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:2. Авторами забитых мячей стали Никита Кузин и Артем Колотыгин.
В еще одной игре «Космос» из Долгопрудного проиграл медиаклубу «Амкал» со счетом 1:2. На гол Кирилла Помешкина гости ответили точными ударами Максима Пичугина, который отметился дублем.
Также ульяновская «Волга» разгромила кировское «Динамо» со счетом 7:0. Мячи забили Дмитрий Рахманов, Артур Мурза, Руди Кравцов, Билал Билалов, который отметился дублем, Виталий Жиронкин и Данил Полях.
И, наконец, «Челябинск» оказался сильнее «Астрахани» со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Валерий Горбачик.
Таким образом, «Динамо» Владивосток, «Амкал», «Волга» и «Челябинск» идут дальше.