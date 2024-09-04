«Челябинск» выбил «Чертаново» из Кубка России, «Амкал» и «Волга» идут дальше

Завершился ряд матчей Пути регионов Кубка России.

«Динамо» из Владивостока в родных стенах одолело новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:2. Авторами забитых мячей стали Никита Кузин и Артем Колотыгин.

Футбол. Россия. Кубок Динамо Владивосток — Сибирь 2:0 Голы: 1:0 Kuzin N. Y. (25'), 2:0 Kolotygin A. (36')

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В еще одной игре «Космос» из Долгопрудного проиграл медиаклубу «Амкал» со счетом 1:2. На гол Кирилла Помешкина гости ответили точными ударами Максима Пичугина, который отметился дублем.

Футбол. Россия. Кубок Космос — Амкал 1:2 Голы: 1:0 Pautov I. (10:05'), 1:1 Korolyuk V. (12:10'), 1:2 Kozyrev V. (17:04'), 2:2 Solovyov Y. (19:14'), 3:2 Maistrenko O. (01:06'), 4:2 Maistrenko O. (02:23')

Также ульяновская «Волга» разгромила кировское «Динамо» со счетом 7:0. Мячи забили Дмитрий Рахманов, Артур Мурза, Руди Кравцов, Билал Билалов, который отметился дублем, Виталий Жиронкин и Данил Полях.

Футбол. Россия. Кубок Волга Ульяновск — Динамо Киров 7:0 Голы: 1:0 Solodarenko V. (3'), 2:0 Murza A. (14'), 3:0 Kravtsov Z. (21'), 4:0 Билал Билалов (66'), 5:0 Билал Билалов (69'), 6:0 Murza A. (78'), 7:0 Solodarenko V. (80')

И, наконец, «Челябинск» оказался сильнее «Астрахани» со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Валерий Горбачик.

Футбол. Россия. Кубок Челябинск — Chertanovo M. 1:0 Гол: 1:0 Gorbachik V. (50')

Таким образом, «Динамо» Владивосток, «Амкал», «Волга» и «Челябинск» идут дальше.