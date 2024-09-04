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    «Челябинск» выбил «Чертаново» из Кубка России, «Амкал» и «Волга» идут дальше

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    Завершился ряд матчей Пути регионов Кубка России.

    «Волга»
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    «Волга»

    «Динамо» из Владивостока в родных стенах одолело новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:2. Авторами забитых мячей стали Никита Кузин и Артем Колотыгин.

    Футбол. Россия. Кубок
    Динамо Владивосток — Сибирь 2:0
    Голы: 1:0 Kuzin N. Y. (25'), 2:0 Kolotygin A. (36')

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    В еще одной игре «Космос» из Долгопрудного проиграл медиаклубу «Амкал» со счетом 1:2. На гол Кирилла Помешкина гости ответили точными ударами Максима Пичугина, который отметился дублем.

    Футбол. Россия. Кубок
    Космос — Амкал 1:2
    Голы: 1:0 Pautov I. (10:05'), 1:1 Korolyuk V. (12:10'), 1:2 Kozyrev V. (17:04'), 2:2 Solovyov Y. (19:14'), 3:2 Maistrenko O. (01:06'), 4:2 Maistrenko O. (02:23')

    Также ульяновская «Волга» разгромила кировское «Динамо» со счетом 7:0. Мячи забили Дмитрий Рахманов, Артур Мурза, Руди Кравцов, Билал Билалов, который отметился дублем, Виталий Жиронкин и Данил Полях.

    Футбол. Россия. Кубок
    Волга Ульяновск — Динамо Киров 7:0
    Голы: 1:0 Solodarenko V. (3'), 2:0 Murza A. (14'), 3:0 Kravtsov Z. (21'), 4:0 Билал Билалов (66'), 5:0 Билал Билалов (69'), 6:0 Murza A. (78'), 7:0 Solodarenko V. (80')

    И, наконец, «Челябинск» оказался сильнее «Астрахани» со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Валерий Горбачик.

    Футбол. Россия. Кубок
    Челябинск — Chertanovo M. 1:0
    Гол: 1:0 Gorbachik V. (50')

    Таким образом, «Динамо» Владивосток, «Амкал», «Волга» и «Челябинск» идут дальше.

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