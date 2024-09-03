Суарес закончил карьеру в сборной Уругвая

Форвард сборной Уругвая и «Интер Майами»объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Мне трудно это говорить, но это будет последняя игра в сборной моей страны. Я думал об этом и анализировал, и сейчас самое подходящее время. У меня есть свои причины, но это сложно, очень сложно... но пришло время. Я буду играть с тем же энтузиазмом, с которым я играл в свою первую игру в 2007 году, с тем же желание, что и тот 19-летний игрок. Мне 37 лет, и мне очень сложно сыграть на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать», — цитирует Суареса Marca.

37-летний Суарес провел за сборную 142 матча и забил 69 голов. Нападающий стал бронзовым призером ЧМ-2010, а также обладателем Кубка Америки-2011 и обладателем бронозовых медалей турнира (2024).

Суарес является лучшим бомбардиром в истории команды и 2-м по количеству сыгранных матчей после Диего Година (159).