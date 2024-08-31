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    Ла Лига. «Барселона» вышла в единоличные лидеры

    Итоги 3-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Райо Вальекано» — «Барселона»
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    «Райо Вальекано» — «Барселона»
    «Барселона» вышла в единоличные лидеры испанского чемпионата. «Реал» и «Атлетико» вновь потеряли очки, а «Валенсия» потерпела третье поражение подряд в сезоне.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам третьего тура испанской Примеры на второе место турнирной таблицы поднялся «Вильярреал», сместив с этой строчки «Сельту».

    Улучшила положение в чемпионате «Жирона», поднявшись с 18 места на 7. Рывок вверх совершили «Алавес» (с 17 на 9 место) и «Атлетик» (с 16 на 10)

    Вниз по таблице опустились «Вальядолид» (с 10 на 11 место), «Осасуна» (с 7 на 12), «Реал Сосьедад» (с 9 на 13), «Хетафе» (с 11 на 14), «Бетис» (с 12 на 15), «Лас-Пальмас» (с 15 на 16), «Севилья» (с 13 на 17), «Мальорка» (с 14 на 18).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Неизменными остались две позиции в зоне вылета, на которых расположились «Эспаньол» (19 место) и «Валенсия» (20 место).

    Единоличный лидер

    Каталонская «Барселона» вышла в единоличные лидеры Ла Лиги, одержав третью победу в трех матчах.

    В стартовых турах «сине-гранатовые» нанесли поражения «Валенсии» (2:1) и «Атлетику» из Бильбао (2:1).

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    • В рамках третьего игрового дня «Барселона» одержала победу в матче против «Райо Вальекано» (2:1). В составе победителей голами отметились Педри и Дани Ольмо. Таким образом каталонский клуб набрал 9 очков из 9 возможных.

    Основные преследователи

    В центральном матче 3-го тура сошлись «Вильярреал» и «Сельта», на данный момент основные преследователи «Барселоны». На двоих соперники забили 7 голов.

    Счёт в матче открыли футболисты «Сельты», на 12-й минуте встречи гол забил Борха Иглесиас. «Вильярреал» смог отыграться на 26-й минуте благодаря забитому мячу в исполнении Серхи Кардона.

    «Вильярреал» — «Сельта»
    globallookpress.com

    К 31-й минуте поединка «кельты» вышли снова вперёд, за «Сельту» гол забил Оскар Мингеса.
    Во втором тайме соперники продолжили голевую феерию. К 60-й минуте встречи «Вильярреал» во второй раз отыгрался, точным ударом отличился Тимо Барри. Тут же случился автогол в исполнении Жаилсона. В итоге «Вильярреал» не только сравнял счёт, но и вышел вперёд (3:2).

    И на этом футболисты «Вильярреала» и «Сельты» решили не останавливаться. За 10 минут до финального свистка уже «кельты» смогли восстановить равновесие на табло, гол забил Карл Старфельт.

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    • Казалось бы, соперники поделят очки, но в компенсированное арбитром время 90+10 победный гол для «Вильярреала» забил Даниэль Парехо (4:3).

    Таким образом «Вильярреал» вышел на второе место испанского чемпионата, набрав 7 очков. «Сельта» в свою очередь опустилась на третью строчку с активом в 6 баллов.

    Осечка Мадрида

    Далее в турнирной таблице идут два клуба из Мадрида, которые набрали 5 очков после трёх проведенных встреч.

    На четвёртой строчке Ла Лиги расположился «Атлетико», который в минувшем 3 туре разошёлся миром с «Эспаньолом» (0:0).

    «Боруссия» Д — «Реал»
    globallookpress.com

    На пятом месте Примеры идёт действующий чемпион «Реал», «галактикос» удалось уйти от поражения в поединке против «Лас-Пальмаса» (1:1). На 69-й минуте матча пенальти
    реализовал Винисиус Жуниор.

    Выступление дебютантов

    Новички Примеры «Вальядолид» и «Леганес» в очном поединке разошлись миром (0:0), а «Эспаньол» смог отобрать очки у мадридского «Атлетико» (0:0).

    Без очков

    Непривычное 20-е место для себя занимает «Валенсия» — единственный клуб, который еще не набрал очков в новом сезоне.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Помимо поражения от «Барселоны» (1:2), футболисты «Валенсии» также проиграли «Сельте» (1:3) и «Атлетику» из Бильбао (0:1).

    Тур № 4

    Матчи следующего 4-го тура чемпионата Испании пройдут 31 августа и 1 сентября.

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    В субботу, 31 августа «Барселона» на своем поле примет «Вальядолид», а «Реал», в воскресенье, 1 сентября в родных стенах сыграет против «Бетиса».

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