Ла Лига. «Барселона» вышла в единоличные лидеры

«Барселона» вышла в единоличные лидеры испанского чемпионата. «Реал» и «Атлетико» вновь потеряли очки, а «Валенсия» потерпела третье поражение подряд в сезоне.

Изменения в турнирной таблице

По итогам третьего тура испанской Примеры на второе место турнирной таблицы поднялся «Вильярреал», сместив с этой строчки «Сельту».

Улучшила положение в чемпионате «Жирона», поднявшись с 18 места на 7. Рывок вверх совершили «Алавес» (с 17 на 9 место) и «Атлетик» (с 16 на 10)

Вниз по таблице опустились «Вальядолид» (с 10 на 11 место), «Осасуна» (с 7 на 12), «Реал Сосьедад» (с 9 на 13), «Хетафе» (с 11 на 14), «Бетис» (с 12 на 15), «Лас-Пальмас» (с 15 на 16), «Севилья» (с 13 на 17), «Мальорка» (с 14 на 18).

Календарь и таблица испанской Примеры

Неизменными остались две позиции в зоне вылета, на которых расположились «Эспаньол» (19 место) и «Валенсия» (20 место).

Единоличный лидер

Каталонская «Барселона» вышла в единоличные лидеры Ла Лиги, одержав третью победу в трех матчах.

В стартовых турах «сине-гранатовые» нанесли поражения «Валенсии» (2:1) и «Атлетику» из Бильбао (2:1).

В рамках третьего игрового дня «Барселона» одержала победу в матче против «Райо Вальекано» (2:1). В составе победителей голами отметились Педри и Дани Ольмо. Таким образом каталонский клуб набрал 9 очков из 9 возможных.

Основные преследователи

В центральном матче 3-го тура сошлись «Вильярреал» и «Сельта», на данный момент основные преследователи «Барселоны». На двоих соперники забили 7 голов.

Счёт в матче открыли футболисты «Сельты», на 12-й минуте встречи гол забил Борха Иглесиас. «Вильярреал» смог отыграться на 26-й минуте благодаря забитому мячу в исполнении Серхи Кардона.

«Вильярреал» — «Сельта» globallookpress.com

К 31-й минуте поединка «кельты» вышли снова вперёд, за «Сельту» гол забил Оскар Мингеса.

Во втором тайме соперники продолжили голевую феерию. К 60-й минуте встречи «Вильярреал» во второй раз отыгрался, точным ударом отличился Тимо Барри. Тут же случился автогол в исполнении Жаилсона. В итоге «Вильярреал» не только сравнял счёт, но и вышел вперёд (3:2).

И на этом футболисты «Вильярреала» и «Сельты» решили не останавливаться. За 10 минут до финального свистка уже «кельты» смогли восстановить равновесие на табло, гол забил Карл Старфельт.

Казалось бы, соперники поделят очки, но в компенсированное арбитром время 90+10 победный гол для «Вильярреала» забил Даниэль Парехо (4:3).

Таким образом «Вильярреал» вышел на второе место испанского чемпионата, набрав 7 очков. «Сельта» в свою очередь опустилась на третью строчку с активом в 6 баллов.

Осечка Мадрида

Далее в турнирной таблице идут два клуба из Мадрида, которые набрали 5 очков после трёх проведенных встреч.

На четвёртой строчке Ла Лиги расположился «Атлетико», который в минувшем 3 туре разошёлся миром с «Эспаньолом» (0:0).

«Боруссия» Д — «Реал» globallookpress.com

На пятом месте Примеры идёт действующий чемпион «Реал», «галактикос» удалось уйти от поражения в поединке против «Лас-Пальмаса» (1:1). На 69-й минуте матча пенальти

реализовал Винисиус Жуниор.

Выступление дебютантов

Новички Примеры «Вальядолид» и «Леганес» в очном поединке разошлись миром (0:0), а «Эспаньол» смог отобрать очки у мадридского «Атлетико» (0:0).

Без очков

Непривычное 20-е место для себя занимает «Валенсия» — единственный клуб, который еще не набрал очков в новом сезоне.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Помимо поражения от «Барселоны» (1:2), футболисты «Валенсии» также проиграли «Сельте» (1:3) и «Атлетику» из Бильбао (0:1).

Тур № 4

Матчи следующего 4-го тура чемпионата Испании пройдут 31 августа и 1 сентября.

В субботу, 31 августа «Барселона» на своем поле примет «Вальядолид», а «Реал», в воскресенье, 1 сентября в родных стенах сыграет против «Бетиса».