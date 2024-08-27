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    Ла Лига. Первая победа «Реала» и успех «Барселоны»

    Итоги 2-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона
    Лидеры испанского футбола «Реал» и «Барселона» выиграли матчи 2-го тура Примеры. «Атлетико» также набирает ход в чемпионате, а новичок «Леганес» одержал первую победу в сезоне.

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    В единоличные лидеры чемпионата Испании вышел «Вильярреал», который провёл три матча на старте сезоне. В рамках второго тура «субмарина» одержала победу над «Севильей» (2:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В понедельник, 26 августа стартовал новый тур в Ла Лиге. В домашней игре «Вильярреал» добился победы над «Сельтой» (4:3). На данный момент «Вильярреал» набрал 7 очков: 2 победы и 1 ничья.

    В лидерах Ла Лиги

    «Сельта» в испанском чемпионате занимает второе место, аккумулировав 6 пунктов. Единственный клуб, который в этом сезоне ещё не терял очков — «Барселона». Каталонский коллектив в двух стартовых матчах одержал две победы. На выезде «сине-гранатовые» выиграли у «Валенсии» (2:1), затем в домашних стенах «Барса» нанесла поражение «Атлетику» из Бильбао (2:1).

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    • В матче против «Атлетика» в составе «Барселоны» голами отметились Ламин Ямаль и Роберт Левандовски.

    Первая победа чемпиона

    «Реал» одержал первую победу в чемпионате, взяв вверх над «Вальядолидом» (3:0). В составе королевского клуба точными ударами отметились Федерико Вальверде, Браим Диас и Эндрик.

    «Реал»
    globallookpress.com

    В 1-м туре «Реал» потерял очки, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1).

    Первая победа дебютанта

    «Леганес» одержал первую победу в Примере. После ничьи с «Осасуной» (1:1), команда выиграла у «Лас-Пальмас» (2:1). Дебютант Ла Лиги расположился на 6-м месте. 10-ю строчку занимает другой новичок Ла Лиги — «Вальядолид», у которого в активе 3 балл, а «Эспаньол» находится на дне турнирной таблице (19 место) без набранных баллов.

    Тур № 3

    Матчи 3-го тура чемпионата Испании пройдут с 26 по 29 августа.

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    Во вторник, 27 августа «Барселона» отправится в гости к «Райо Вальекано», а «Реал», в четверг, 29 августа на выезде сыграет против «Лас-Пальмаса».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Один из лидеров чемпионата Испании «Атлетико» дома сыграет против «Эспаньола». Эта игра запланирована на среду, 28 августа.

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