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    Слуцкий: Два китайских защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее любого российского

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением об уровне китайских игроков.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника "Шанхай Шэньхуа" сильнее, чем любой российский защитник.

    Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой.

    Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.

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    • Как в китайском чемпионате с интенсивностью? Опять же приведу пример: российская премьер-лига публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур — в "Шанхай Шэньхуа" есть футболисты, которые были бы в этой пятерке. Так что уровень плюс-минус одинаковый», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

    «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место в китайской Суперлиге после 24 туров, отставая от «Шанхай СИПГ» на два очка.

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