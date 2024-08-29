Слуцкий: Два китайских защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее любого российского

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»поделился мнением об уровне китайских игроков.

«Очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника "Шанхай Шэньхуа" сильнее, чем любой российский защитник.

Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой.

Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.

Как в китайском чемпионате с интенсивностью? Опять же приведу пример: российская премьер-лига публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур — в "Шанхай Шэньхуа" есть футболисты, которые были бы в этой пятерке. Так что уровень плюс-минус одинаковый», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Шанхай Шэньхуа» занимает второе место в китайской Суперлиге после 24 туров, отставая от «Шанхай СИПГ» на два очка.