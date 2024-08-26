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    Слуцкий рассказал, почему не обращает внимание на критику

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о критике в свой адрес со стороны российских экспертов.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Скажем так, пока мою работу в Китае можно назвать локальным успехом. Сейчас самые сложные месяцы наступают.

    Давайте так: у нас много тренеров в стране с таким количеством титулов, зарубежным опытом в Англии, Нидерландах и Азии, с трофеями за пределами России?

    А с возможностью поработать и точно внести огромный вклад в развитие таких футболистов, как Боуэн (играл у Слуцкого в "Халле", взял Лигу конференций с "Вест Хэмом", дорос до сборной Англии. — прим.), Эдегор, Кварацхелия, лучший русский игрок Головин?

    У кого еще из россиян есть такой набор игроков, с которыми ты реально работал и которые после этого говорили о вкладе в их карьеру?

    Опять же, может быть, я просто случайно попался им на пути. Но все эти футболисты считают иначе. Мне важна их оценка, а не чья-то.

    У меня никогда не было сомнений в собственном профессионализме. И, условно, история "Рубина", которую я подробно объяснил в интервью Василию Уткину, царствие ему небесное…

    Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из "Рубина" уехали легионеры и мы вылетели. Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет.

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    • В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты. Если в чьей-то голове так — ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей. Я правда никак не реагировал. А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?», — сказал Слуцкий в интервью Sport24.

    «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место в китайской Суперлиге после 24 туров, отставая от «Шанхай СИПГ» на два очка.

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