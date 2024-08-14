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    Слуцкий: Смотрю в Китае ютуб, вотсап, телеграм — никаких проблем нет

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России Футбол на ТВ
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Китае.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «У меня с китайским интернетом все достаточно просто: работает безлимит от "Мегафона". Оператор предоставляет мне за отдельную плату трафик: так смотрю ютуб, вотсап, телеграм — никаких проблем нет.

    Да, не скрою, что это дороговато. Но мне было необходимо очень быстрое и удобное решение, чтобы максимально оперативно перестроиться.

    Китайцам самим, правда, ничего из вышеперечисленного не нужно. Они просто не пользуются ютубом, вотсапом, телеграмом и инстаграмом.

    У них есть две ключевые программы. Это аналог нашего "Яндекса", где есть все: Alipay и WeChat. В WeChat объединены телеграм, вотсап и тикток.

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    • Можно сказать, что там включено все. С его помощью они расплачиваются, заказывают еду, смотрят видео, картинки и остальное.

    А Alipay — больше финансовая история. Там заказывают такси, билеты, общественный транспорт. У них специальное приложение.

    В то же время именно финансовые инструменты сложно использовать, если у тебя нет китайского номера телефона и китайского банковского аккаунта.

    Европейские карты — какие-то работают, но не все. Российские карты — все не работают. Мы себя почувствовали полноценно только с китайскими телефонными номерами и китайскими банковскими картами. После этого уже спокойно везде зарегистрировались.

    Честно говоря, в тему китайского интернета я погружен не так глубоко. Знаю, что там постоянно "вирусятся" ролики, болельщики выкладывают. В принципе, ничего не отличается от нас: как мы смотрим в ютубе, что-то в инстаграме.

    Я проблему для себя решил, используя два номера. На одном у меня все работает точно так же, как и в России, а второй нужен больше для работы. Китайский номер — для работы и бытовых вопросов. Мы общаемся через WeChat, плюс для оплаты, покупки билетов, вызова такси и так далее использую китайские системы.

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    • У них все во внутреннем пользовании. Могу сказать, что китайцы — сильно внутренне интегрированные ребята. Вот пример: "Шанхай Шеньхуа" — самая популярная команда в стране, за нее болеют около десяти миллионов людей, но у меня в социальных сетях не прибавилось и сто человек из Китая. Они вообще не пользуются внешними сетями.

    Потребности в европейском или мировом контенте у них нет», — приводит слова Слуцкого Sports.

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