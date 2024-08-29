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    Стал известен состав сборной Англии на матчи Лиги наций

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    Пресс-служба сборной Англии опубликовала состав национальной команды на матчи Лиги наций, которые состоятся в сентябре этого года.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

    Защитники: Трент Александр-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Тино Ливраменто, Рико Льюис, Гарри Магуайр, Джон Стоунз.

    Полузащитники: Фил Фоден, Конор Галлахер, Анхель Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Гиббс-Уайт.

    Нападающие: Джаррод Боуэн, Эбериче Эзе, Антони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Олли Уоткинс.

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