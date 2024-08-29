Стал известен состав сборной Англии на матчи Лиги наций

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Тино Ливраменто, Рико Льюис, Гарри Магуайр, Джон Стоунз.
Полузащитники: Фил Фоден, Конор Галлахер, Анхель Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Гиббс-Уайт.
Нападающие: Джаррод Боуэн, Эбериче Эзе, Антони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Олли Уоткинс.
В сентябре сборная Англии проведет 2 матча в рамках Лиги наций, где встретится с против Ирландии (7-го сентября) и Финляндии (10-го сентября).