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    Мусаев: Есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Пари НН» (1:0) в Кубке России.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно. Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили, есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.

    Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Таким образом, у «Краснодара» девять очков из девяти возможных и первое место в турнирной таблице группы С. У «Пари НН» один балл и последняя позиция.

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