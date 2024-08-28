Мусаев: Есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее

Главный тренервысказался о матче против(1:0) в Кубке России.

«Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно. Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили, есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.

Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Таким образом, у «Краснодара» девять очков из девяти возможных и первое место в турнирной таблице группы С. У «Пари НН» один балл и последняя позиция.