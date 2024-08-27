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    «Райо Вальекано» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Барселона»

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    «Барселона» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Райо Вальекано»

    Команда из Мадрида набрала 4 очка в 2-х матчах, расположившись на седьмой строчке в турнирной таблице.

    В первом туре «Райо Вальекано» одержал выездную победу над «Реалом Сосьедад» — 3:1. Все мячи были забиты во втором тайме, в составе мадридцев гоами отличились Де Фрутос и Камельо.

    Во втором туре команда под руководством Иньиго Переса вновь играла в гостях — против «Хетафе». Правда на этот раз зрители голов не увидели, ничья 0:0.

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    «Барселона»

    На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 6 очков из 6-ти в первых двух турах сезона.

    В стартовом матче чемпионата «сине-гранатовые» одержали волевую победу над «Валенсией» в гостях благодаря дублю Левандовского (2:1). Поляк отличился в самой концовке первого тайма и начале второго, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки.

    В первом домашнем матче сезона каталонцы с таким же счетом переиграли «Атлетик». Ямаль отметился голом в первом тайме, баски сравняли перед перерывом, а победный мяч во втором тайме вновь забил Левандовский (2:1).

    Личные встречи

    Матч прошлого сезона в Мадриде завершился вничью (1:1), а в Барселоне каталонцы оформили разгромную победу со счетом 3:0.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «сине-гранатовых» 5 побед, «Райо Вальекано» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона» с коэффициентом 2.12.

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