«Барселона» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Райо Вальекано»

Команда из Мадрида набрала 4 очка в 2-х матчах, расположившись на седьмой строчке в турнирной таблице.

В первом туре «Райо Вальекано» одержал выездную победу над «Реалом Сосьедад» — 3:1. Все мячи были забиты во втором тайме, в составе мадридцев гоами отличились Де Фрутос и Камельо.

Во втором туре команда под руководством Иньиго Переса вновь играла в гостях — против «Хетафе». Правда на этот раз зрители голов не увидели, ничья 0:0.

«Барселона»

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 6 очков из 6-ти в первых двух турах сезона.

В стартовом матче чемпионата «сине-гранатовые» одержали волевую победу над «Валенсией» в гостях благодаря дублю Левандовского (2:1). Поляк отличился в самой концовке первого тайма и начале второго, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки.

В первом домашнем матче сезона каталонцы с таким же счетом переиграли «Атлетик». Ямаль отметился голом в первом тайме, баски сравняли перед перерывом, а победный мяч во втором тайме вновь забил Левандовский (2:1).

Личные встречи

Матч прошлого сезона в Мадриде завершился вничью (1:1), а в Барселоне каталонцы оформили разгромную победу со счетом 3:0.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «сине-гранатовых» 5 побед, «Райо Вальекано» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона» с коэффициентом 2.12.