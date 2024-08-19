«Акрон» сыграет с казанским «Рубином» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч состоится в Самаре, начало — в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

Дебютант РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка в 4-х матчах. На счету команды из Тольятти победа, ничья и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 6:7.

В предыдущем туре «Акрон» набрал одно очко в выездном матче с «Оренбургом» (2:2). Эта ничья стала первой для тольяттинцев в рамках РПЛ. До этого подопечные Заура Тедеева проиграли московским «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (2:3) и одержали победу над «Факелом» (2:0).

«Акрон» заработал три очка в двух матчах Кубка России. Игра первого тура против «Рубина» завершилась крупным поражением со счетом 0:4, а во втором туре тольяттинцам удалось добыть выездную победу над «Факелом» (2:1).

«Рубин»

«Рубин» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 4 очка в 4-х матчах. Казанцы один раз победили, сыграли вничью и потерпели два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:10.

Первую и пока единственную победу в РПЛ подопечные Рашида Рахимова одержали в первом туре сезона, обыграв в гостях «Пари НН» (4:2). Далее «Рубин» дважды проиграл у себя дома — «Зениту» (0:4) и «Химкам» (2:3), а в крайнем туре разошелся миром с «Ростовом» на выезде (1:1).

В Кубке России у казанцев в активе три очка после двух туров. В первом матче «Рубин» разгромил «Акрон» (4:0), а в середине прошлой недели потерпел минимальное поражение от «Зенита» (0:1). Обе игры прошли в Казани.

Личные встречи

Команды провели между собой пять матчей, включая две товарищеские игры. На счету «Рубина» четыре победы, одна встреча завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Рубин» с коэффициентом 1.78.