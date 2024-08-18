«Химки» — «Зенит»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

Андрей Мостовой Фото: globallookpress.com
«Химки» до 88-й минуты выигрывал у «Зенита» со счетом 1:0, но все-таки пропустили в концовке гол от питерцев — 1:1.
На 55-й минуте счет открыл центральный защитник Эдоардо Фарина. Панамец лишь недавно присоединился к подмосковному клубу, но уже успел забить два мяча.
«Зенит» смог сравнять счет только на 88-й минуте после точного удара Андрея Мостового, появившегося на поле в середине второго тайма.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Химки — Зенит 1:1
Голы: 1:0 Farina E. (55'), 1:1 Андрей Мостовой (88') Химки: Игорь Обухов, Ориньо, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Резиуан Мирзов, Александр Руденко, Антон Заболотный, Filin A., Farina E., Abdullahi S., Fernandez D. Зенит: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Педро Энрике, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Предупреждения: Антон Заболотный (39'), Александр Руденко (70')
В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Ахматом», а «Зенит» примет «Спартак».