Николич: Владение мячом было огромным, но все равно не забили

Главный тренерподвел итог матча против(1:1, 4:2 — по пен.) в Кубке России.

«Ничего особенного, нормально, забрали два очка. Игра была другой по сравнению с матчем в чемпионате. Там "Пари НН" садился низко. В таких матчах надо открывать игру первым голом, открывать пространство. Но мы не пользовались своими моментами и подарили гол. Буквально подарили, сказали "пожалуйста", а они — "спасибо". Они забрали подарок и потом сели глубоко в оборону. Мы двигались около штрафной, забирали зоны между линиями, но дальше не хватало. Владение мячом было огромным, но все равно не забили.

Игорь Дивеев забил уже пятый мяч в сезоне, и это неслучайно. Футбол справедлив. Всё, что заслуживаешь, он тебе подарит. Игорь заслуживает всё, что происходит сейчас. Кисляк, Тороп, Дивеев и Обляков — домашние наши ребята, нет к ним претензий, они стараются и здорово играют. Также и Лукин, они правильно пользуются своими минутами», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

После двух туров у ЦСКА стало 2 очка, он идет на третьем месте, а у «Пари НН» — одно.