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    ЦСКА победил по пенальти «Пари НН», а «Зенит» обыграл «Рубин» в Кубке России

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    Завершились два матча группового турнира в Кубке России.

    Дмитрий Васильев
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    Дмитрий Васильев

    В группе С московский ЦСКА и нижегородский «Пари НН» не выявили победителя — 1:1.

    На 32-й минуте счет открыл форвард гостей Зе Турбо с передачи Николаза Кутателадзе.

    Армейцы на 60-й минуте сравняли счет после точного удара Игоря Дивеева.

    В серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА, они реализовали все четыре попытки, тогда как «Пари НН» забили только дважды. Свои удары смазали Кирилл Гоцук и Матео Стаматов.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    ЦСКА — Пари НН 2:1
    Голы: 0:1 Зе Турбо (32'), 1:1 Diveev I. (60'), : Ozegovic O. (пенальти) (1'), : Иван Обляков (пенальти) (1'), : Diveev I. (пенальти) (2'), : Данил Круговой (пенальти) (3'), : Виктор Александров (пенальти) (4'), : Хелвен (пенальти) (4') ЦСКА: Владислав Тороп, Илья Агапов, Хелвен, Мойзес, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Diveev I., Davila V., Koita S. Пари НН: Вадим Лукьянов, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Станислав Магкеев, Максим Шнапцев, Александр Трошечкин, Валерий Царукян, Зе Турбо, Vedernikov D., Glazer D., Kutateladze N. Предупреждения: Kutateladze N. (44'), Виктор Александров (52'), Владислав Карапузов (85'), Мойзес (90+3')

    После двух туров у ЦСКА стало 2 очка, он идет на третьем месте, а у «Пари НН» — одно.

    В группе D казанский «Рубин» уступил на своем поле «Зениту» со счетом 0:1.

    Единственный мяч на 59-й минуте забил 20-летний полузащитник Дмитрий Васильев.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Рубин — Зенит 0:1
    Гол: 0:1 Дмитрий Васильев (59') Рубин: Артур Нигматуллин, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Константин Нижегородов, Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Александр Зотов, Олег Иванов, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай, Даниил Кузнецов Зенит: Денис Адамов, Сергей Волков, Нино, Юрий Горшков, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Артур, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Родриго, Иван Сергеев Предупреждения: Рустам Ашурматов (33'), Умарали Рахмоналиев (83'), (90+3'), (90+7')

    «Зенит» после этого стал единоличным лидером группы с 6 очками, у «Рубина» осталось три очка, он пока идет вторым.

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