Волк: Махачкалинское «Динамо» готово попасть в топ-10

Голкипер махачкалинского «Динамо»озвучил цели команды.

По его словам, клуб должен попасть в топ-10. В прошлом сезоне «Динамо» из Махачкалы выступало в Первой лиге.

Ранее в 4-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» уступило «Локомотиву» со счетом 0:2. Клуб идет 13-м в турнирной таблице.

«Подход никогда не менялся, потому что он изначально был на самом высоком уровне. Я готовлюсь к каждому матчу по максимуму. Хочется достойно выглядеть и показывать лучший футбол.

Цели на сезон? Я уверен, что можно доверять Шамилю Газизову. Мы готовы к тому, чтобы попасть в десятку», — сказал Волк «Матч ТВ».

В следующем туре махачкалинский клуб 19 августа встретится с грозненским «Ахматом».