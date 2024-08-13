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    Волк: Махачкалинское «Динамо» готово попасть в топ-10

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    Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк озвучил цели команды.

    Давид Волк
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    Давид Волк

    По его словам, клуб должен попасть в топ-10. В прошлом сезоне «Динамо» из Махачкалы выступало в Первой лиге.

    Ранее в 4-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» уступило «Локомотиву» со счетом 0:2. Клуб идет 13-м в турнирной таблице.

    «Подход никогда не менялся, потому что он изначально был на самом высоком уровне. Я готовлюсь к каждому матчу по максимуму. Хочется достойно выглядеть и показывать лучший футбол.

    Цели на сезон? Я уверен, что можно доверять Шамилю Газизову. Мы готовы к тому, чтобы попасть в десятку», — сказал Волк «Матч ТВ».

    В следующем туре махачкалинский клуб 19 августа встретится с грозненским «Ахматом».

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