Защитник «Динамо» Мх Пальцев: Половина команд РПЛ не попадут в Первой лиге в Топ-10

Защитник махачкалинского «Динамо»считает, что некоторые команды РПЛ не попадут в первую десятку в Первой лиге.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валентин Пальцев Фото: dinamo-mx.ru

«Чувствуется разница в уровне игры между РПЛ и Первой лигой? Да, здесь выше скорости, нужно быстро принимать решение.

Если половину команд РПЛ засунуть в Первую лигу, они вряд ли войдут в первую десятку. Там очень тяжело играть. Посмотрите, на каком месте идет "Сочи" (9-е место после 5-ти туров). В Первой лиге сложнее играть: там больше борьбы и меньше футбола.

Календарь и таблица РПЛ

А если сравнивать уровень судейства, учитывая ваш матч против "Пари НН"? Это не ко мне. Отсудил человек и отсудил, убил и убил. Мы работаем дальше, а его ошибку будут разбирать другие арбитры», — сказал Пальцев «Матч ТВ».