Защитник «Динамо» Мх Пальцев: Половина команд РПЛ не попадут в Первой лиге в Топ-10

Валентин Пальцев Фото: dinamo-mx.ru
«Чувствуется разница в уровне игры между РПЛ и Первой лигой? Да, здесь выше скорости, нужно быстро принимать решение.
Если половину команд РПЛ засунуть в Первую лигу, они вряд ли войдут в первую десятку. Там очень тяжело играть. Посмотрите, на каком месте идет "Сочи" (9-е место после 5-ти туров). В Первой лиге сложнее играть: там больше борьбы и меньше футбола.
А если сравнивать уровень судейства, учитывая ваш матч против "Пари НН"? Это не ко мне. Отсудил человек и отсудил, убил и убил. Мы работаем дальше, а его ошибку будут разбирать другие арбитры», — сказал Пальцев «Матч ТВ».