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    Защитник «Динамо» Мх Пальцев: Половина команд РПЛ не попадут в Первой лиге в Топ-10

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо-Махачкала РПЛ Футбол России ФНЛ — Первая лига
    Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев считает, что некоторые команды РПЛ не попадут в первую десятку в Первой лиге.

    Валентин Пальцев
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    Валентин Пальцев

    «Чувствуется разница в уровне игры между РПЛ и Первой лигой? Да, здесь выше скорости, нужно быстро принимать решение.

    Если половину команд РПЛ засунуть в Первую лигу, они вряд ли войдут в первую десятку. Там очень тяжело играть. Посмотрите, на каком месте идет "Сочи" (9-е место после 5-ти туров). В Первой лиге сложнее играть: там больше борьбы и меньше футбола.

    Календарь и таблица РПЛ

    А если сравнивать уровень судейства, учитывая ваш матч против "Пари НН"? Это не ко мне. Отсудил человек и отсудил, убил и убил. Мы работаем дальше, а его ошибку будут разбирать другие арбитры», — сказал Пальцев «Матч ТВ».

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