Дркушич: Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола

Новичоквысказался о переходе изв стан «сине-бело-голубых».

«Конечно, чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как "Зенит". Все знают, что слово "Зенит" значит в мире футбола, так что я очень доволен.

Долго ли принимал решение о переходе? Нет, решение далось очень просто. Когда я узнал, что "Зенит" хочет меня подписать, решение принял быстро и легко», — приводит слова Дркушича пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что словенский защитник подписал контракт с «Зенитом» до лета 2029-го года. В прошедшем сезоне Дркушич провел за «Сочи» 23 матча в рамках РПЛ и забил 2 гола.