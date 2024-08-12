Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»

Нападающий и капитан миланского «Интера»подписал новое соглашение, сообщил официальный сайт клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лаутаро Мартинес Фото: www.inter.it

Теперь его контракт действует до 2029 года, а зарплата составит 9 млн долларов в год без учета бонусов.

Лаутаро Мартинес выступает за нерадзурри с 2018 года. За это время он стал с клубом двукратным чемпионом Италии, трижды завоевал Суперкубок страны, дважды — Кубок Италии. В его активе 282 матча и 129 мячей.

В прошлом сезоне аргентинский нападающий стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 мячами. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира и два раза обладетелем Копа Америка.