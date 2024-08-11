Газизов ответил на вопрос о новичках в «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо»прокомментировал трансферную компанию своего клуба в нынешнее межсезонье и ответил, стоит ли ждать еще новых футболистов.

«Нет, переговоры с Джикией и Дзюбой не велись. С Георгием я встретился, мы поговорили, ну так, ни о чём, посмеялись больше. Серьёзно они не рассматривали нас, поэтому говорить об этом смысла нет. А трансферы…

Наверно, трансферную кампанию мы закрыли. Если что-то не произойдёт и не придёт "девятка". Буквально на днях если это произойдёт, то будет хорошо. А так, я думаю, больше новичков не будет», — рассказал Газизов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Махачкалинское «Динамо» дебютирует в этом сезоне в РПЛ и пока идет на 13-м месте в таблице с 2 очками.