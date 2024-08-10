Биджиев: Надо играть все 90 минут — так, как играет «Локомотив»

Главный тренер махачкалинскогопрокомментировал поражение от(0:2).

«В нашем исполнении два разных тайма. Начали достаточно нормально, но после первого гола упустили инициативу. Второй тайм начали активнее, чем первый. Но пропустили очень легкий мяч с углового. Имели несколько хороших ситуаций, чтобы забить. Где‑то вратарь отбил. Если в целом, надо играть все 90 минут — так, как играет "Локомотив".

Игра вратаря? Что касается Давида… Он молодой парень, он прогрессирует. Ежедневно работает на максимуме. Первый гол видел со скамейки, он был закрыт игроками и, возможно, не видел момент удара. Второй мяч… Мог выручить, но не выручил. Есть над чем работать.

Рецепт один: командные действия в атаке должны быть более скоординированными. Ежедневная работа, других рецептов нет. Сегодня мы создали меньше моментов, чем в других матчах. Моментов мы создаем нормальное количество, нужно их реализовывать», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Поле этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 13-й позиции (2 балла).