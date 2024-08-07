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    РПЛ. «Зенит» и «Динамо» уходят в отрыв

    Итоги 3-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Ростов», РПЛ,2024/2025
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    «Зенит» — «Ростов», РПЛ,2024/2025
    Со 100%-м показателем в РПЛ играют «Зенит» и «Динамо». Подтянулись в турнирной таблице «Локомотив» и «Спартак». Первые очки в чемпионате набрал «Факел», а «Крылья Советов» остаются пока без набранных баллов.

    Двоевластие в РПЛ

    «Зенит» и «Динамо» возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Оба клуба набрали по 9 очков из 9 возможных.

    Лишь по дополнительным показателя на первую строчку поднялся «Зенит», «лазурные» забили на пять мячей больше, чем конкурент.

    В минувшем 3-м туре российского первенства «Зенит» одержал крупную победу над командой — «Ростов» (5:0). В составе невского клуба по голу забили Педро и Кассьерра, а Глушенков оформил хет-трик.

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    • В параллельной встрече минимального успеха добились футболисты «Динамо», которые нанесли поражение команде «Акрон» (2:0). Три очка своему клубу принесли Тюкавин и Гладышев.

    Топ-5

    Команды, которые занимают с первого по шестое места, одержали победы в 3-м туре. ЦСКА к примеру, разгромил «Оренбург» (5:1), а «Локомотив» оказался сильнее «Ахмата» (5:0). В итоге «армейцы» набрали 7 очков, а «железнодорожники» завоевали 6 баллов.

    Эсекьель Барко, игрок «Спартака»
    globallookpress.com

    Столько же набранных пунктов заработал «Спартак», который расположился на пятой строчке российской Премьер-лиги. «Красно-белые» в рамках минувшего тура добились победы над «Крыльями Советов» (3:0).

    По 4 очка

    Сразу три клуба набрали по 4 очка: «Химки» в 3-м туре российского первенства одержали победу над «Рубином» (3:2). Дальше в турнирной таблице расположились «Оренбург» и «Ростов», которые занимают 7 и 8 место соответственно.

    Первые очки

    Две команды российского чемпионата могут занести 3-й тур себе в актив. Первые очки в турнире набрали «Пари НН» и «Факел».

    Нижегородцы в гостях переиграли «Динамо» Махачкала (1:0), заработали первые три балла и поднялись 11 место.

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    • Улучшил турнирное положение «Факел», который завоевал первый пункт, после того, как сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

    На дне турнирной таблицы расположился клуб «Крылья Советов», единственный в РПЛ, кому ещё не удавалось набрать баллы.

    Тур №4

    Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут с 9 по 11 августа.

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    Центральный матч тура, а может и всего первого круга российского чемпионата. В главной битве игрового дня сойдутся лидеры гонки «Зенит» и «Динамо»: игра намечена на 10 августа.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этот же день «Краснодар» дома сразится с ЦСКА, а аутсайдер лиги «Крылья Советов» примут на своем поле «Факел». Игра с участием самарского коллектива запланирована на воскресенье, 11 августа.

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