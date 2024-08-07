РПЛ. «Зенит» и «Динамо» уходят в отрыв

Со 100%-м показателем в РПЛ играют «Зенит» и «Динамо». Подтянулись в турнирной таблице «Локомотив» и «Спартак». Первые очки в чемпионате набрал «Факел», а «Крылья Советов» остаются пока без набранных баллов.

Двоевластие в РПЛ

«Зенит» и «Динамо» возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Оба клуба набрали по 9 очков из 9 возможных.

Лишь по дополнительным показателя на первую строчку поднялся «Зенит», «лазурные» забили на пять мячей больше, чем конкурент.

В минувшем 3-м туре российского первенства «Зенит» одержал крупную победу над командой — «Ростов» (5:0). В составе невского клуба по голу забили Педро и Кассьерра, а Глушенков оформил хет-трик.

В параллельной встрече минимального успеха добились футболисты «Динамо», которые нанесли поражение команде «Акрон» (2:0). Три очка своему клубу принесли Тюкавин и Гладышев.

Топ-5

Команды, которые занимают с первого по шестое места, одержали победы в 3-м туре. ЦСКА к примеру, разгромил «Оренбург» (5:1), а «Локомотив» оказался сильнее «Ахмата» (5:0). В итоге «армейцы» набрали 7 очков, а «железнодорожники» завоевали 6 баллов.

Эсекьель Барко, игрок «Спартака» globallookpress.com

Столько же набранных пунктов заработал «Спартак», который расположился на пятой строчке российской Премьер-лиги. «Красно-белые» в рамках минувшего тура добились победы над «Крыльями Советов» (3:0).

По 4 очка

Сразу три клуба набрали по 4 очка: «Химки» в 3-м туре российского первенства одержали победу над «Рубином» (3:2). Дальше в турнирной таблице расположились «Оренбург» и «Ростов», которые занимают 7 и 8 место соответственно.

Первые очки

Две команды российского чемпионата могут занести 3-й тур себе в актив. Первые очки в турнире набрали «Пари НН» и «Факел».

Нижегородцы в гостях переиграли «Динамо» Махачкала (1:0), заработали первые три балла и поднялись 11 место.

Улучшил турнирное положение «Факел», который завоевал первый пункт, после того, как сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

На дне турнирной таблицы расположился клуб «Крылья Советов», единственный в РПЛ, кому ещё не удавалось набрать баллы.

Тур №4

Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут с 9 по 11 августа.

Центральный матч тура, а может и всего первого круга российского чемпионата. В главной битве игрового дня сойдутся лидеры гонки «Зенит» и «Динамо»: игра намечена на 10 августа.

Календарь и таблица РПЛ

В этот же день «Краснодар» дома сразится с ЦСКА, а аутсайдер лиги «Крылья Советов» примут на своем поле «Факел». Игра с участием самарского коллектива запланирована на воскресенье, 11 августа.