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    «Балтика» победила «Черноморец» в матче Первой лиги

    «Балтика» — «Черноморец»: счет матча 2:0 (2:0), обзор голов

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    В матче третьего тура Первой лиги по футболу «Балтика» на своем поле выиграла у «Черноморца» — 2:0.

    Алекс Фернандес
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    Алекс Фернандес

    Оба мяча на счету бразильского легионера Алекса Фернандеса. Он забил на 13-й минуте с пенальти и на 39-1 с игры.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Черноморец 2:0
    Голы: 1:0 Alex Fernandes (пенальти) (13'), 2:0 Alex Fernandes (39') Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Никита Глушков, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Кирилл Никишин, Alex Fernandes Черноморец: Даниил Фролкин, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Иван Енин, Алан Хабалов, Валерий Кичин, Никита Мельников, Илья Родионов, Даниил Фомин, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Предупреждения: Alex Fernandes (19'), Никита Мельников (22'), Валерий Кичин (68'), Тигран Аванесян (90+4')

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    После 4-х туров у «Балтики» стало 6 очков, а у «Черноморца» лишь три.

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