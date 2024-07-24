Юран: У меня впечатление, что у игроков «Спартака» нет злости

Бывший тренероценил игру «Спартака» в матче с(0:2).

«При всем уважении к "Оренбургу", какое впечатление может оставить матч, если "Спартак" проигрывает 0:2? Печально.

Многие говорят, это начало чемпионата, но я понимаю, если бы это был матч "Спартак" — "Динамо", "Спартак" — "Зенит". Эти клубы ставят максимальные задачи и борются за чемпионство. Но "Оренбург" такие задачи, наверное, не ставит. Да, там искусственное поле, "Оренбург" к нему более адаптирован, но этим нельзя объяснить поражение.

Печально, когда "Спартак" начинает чемпионат с поражения. У меня такое впечатление, что у игроков нет злости. Все монотонно. Контроля мяча мало, если вы хотите решать какие-то задачи», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что летом в команде сменился тренер. На смену Владимиру Слишковичу пришел Деян Станковича.