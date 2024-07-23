«Зенит» интересуется полузащитником «Коринтианса»

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что скауты «Зенита», «Ювентуса» и «Ромы» посещали матчи бразильского клуба, чтобы оценил игру Гарро. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 7 млн. евро.

В 2024-м году Гарро провел за «Коринтианс» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Действующее соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до лета 2027-го года.

Ранее сообщалось о том, что турецкий «Бешикташ» выступил к «Зениту» с предложением об обмене Вендела на Жедсона Фернандеша.