Кроос — об игре рукой Кукурельи в матче с Германией: Судьи не знают трактовок правил

Бывший полузащитник сборной Германиивспомнил эпизод с попаданием мяча в руку защитнику сборной Испаниив четвертьфинальном матче Евро-2024.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня. Сначала я вообще не увидел, что это была относительно явная рука, поэтому в моменте не был расстроен решением судьи. Разумеется, потом обратил внимание на действия арбитра. Когда я увидел этот эпизод позже, то разозлился… Давайте оставим всё как есть.

На поле я ошибочно доверился ему. Думаю, мне следовало хотя бы взглянуть на данный эпизод. Однако сами судьи не знают на 100%, как трактовать моменты. Единственное, что нам оставалось сделать — принять случившееся», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, что в итоге немцы проиграли со счетом 1:2 и покинул домашний Евро-2024.