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    Кроос — об игре рукой Кукурельи в матче с Германией: Судьи не знают трактовок правил

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    Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос вспомнил эпизод с попаданием мяча в руку защитнику сборной Испании Марку Кукурелье в четвертьфинальном матче Евро-2024.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Я сдерживался до сегодняшнего дня. Сначала я вообще не увидел, что это была относительно явная рука, поэтому в моменте не был расстроен решением судьи. Разумеется, потом обратил внимание на действия арбитра. Когда я увидел этот эпизод позже, то разозлился… Давайте оставим всё как есть.

    На поле я ошибочно доверился ему. Думаю, мне следовало хотя бы взглянуть на данный эпизод. Однако сами судьи не знают на 100%, как трактовать моменты. Единственное, что нам оставалось сделать — принять случившееся», — приводит слова Крооса Marca.

    Напомним, что в итоге немцы проиграли со счетом 1:2 и покинул домашний Евро-2024.

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