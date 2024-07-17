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    Аршавин: Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки РПЛ

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    Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что Артем Дзюба и Георгий Джикия больше не будут играть за российские топ-клубы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом». Джикия после завершения сезона покинул «Спартак».

    «Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки. В командах статусом ниже они могут играть.

    Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.

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    • На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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