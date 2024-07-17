Аршавин: Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки РПЛ

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитиюсчитает, чтобольше не будут играть за российские топ-клубы.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом». Джикия после завершения сезона покинул «Спартак».

«Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки. В командах статусом ниже они могут играть.

Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.

На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».